Deusto remporte la victoire après avoir battu San Ignacio 1-2

16/05/2021 à 22:17 CEST

le Deusto a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui San Ignacio ce dimanche dans le Ibaia. le San Ignacio est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Beasain KE. Du côté des visiteurs, le Deusto a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Anaitasuna FT et accumulé trois nuls d’affilée dans la compétition. Après le score, l’équipe de Bilbao est sixième à la fin du match, tandis que le Deusto est le premier.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a libéré sa lumière avec un peu de Inigo dans la minute 57. Plus tard, il a marqué le Deusto à la 61e minute grâce à un but de Mikel. Cependant, le San Ignacio s’est approché du tableau de bord grâce à un peu de Toilettes juste avant le coup de sifflet final, en particulier en 89, concluant le match avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la San Ignacio qui sont entrés dans le jeu étaient Diego Fernandez Oui Fernandez remplacer Gaizka argente Oui Ciribello, tandis que les changements dans le Deusto Ils étaient Xabi, Baroja, David Hernandez, Ismael Oui Unai, qui est entré pour remplacer Andiko, Inigo, Mikel, Murgoitio Oui Gaubeka.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au San Ignacio (Ciribello, Gaizka argente Oui Diego Fernandez) et trois à Deusto (Emilio, Inigo Oui Murgoitio).

Avec ce résultat, le San Ignacio est laissé avec 33 points et le Deusto il monte à 42 points.

Le lendemain, le San Ignacio jouera contre lui Santutxu dans son fief et le Deusto jouera son match contre lui Basconia à domicile.

Fiche techniqueSan Ignacio:Asier Altuna, Jon Larrauri, Baz, Martínez, Ropero, Keita, Ciribello (Fernández, min 69), Gaizka Argente (Diego Fernández, min 69), Fernandez, Jordan et MarioDeusto:Peña, Aitor, Martinez, Daniel Jimenez, Gaubeka (Unai, min 89), Emilio, Murgoitio (Ismael, min 65), Andiko (Xabi, min 64), Íñigo (Baroja, min 64), Etxaniz et Mikel (David Hernandez, min 65)Stade:IbaiaButs:Íñigo (0-1, min.57), Mikel (0-2, min.61) et Ropero (1-2, min.89)