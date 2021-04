Deusto s’impose face au Tolosa CF (4-1)

06/04/2021 à 00:28 CEST

le Deusto battre 4-1 à Tolosa CF ce lundi au dernier jour de la première phase de la troisième division, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le Deusto face au duel voulant vaincre son score en championnat après avoir subi une défaite 6-1 lors du match précédent contre le Real Sociedad C. Quant à l’équipe visiteuse, le Tolosa CF est venu de battre 1-0 à domicile à Beasain KE dans le dernier match joué. Après le match, les locaux ont été placés à la quatrième place après la dispute du match, tandis que les visiteurs sont restés en septième position à la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe toulousaine, qui a débuté au Etxezuri grâce à un peu de Sanchez dans la minute 20. Cependant, le Deusto a obtenu l’égalité en établissant le 1-1 grâce à l’objectif de Inigo à la 30e minute. L’équipe locale s’est jointe à nouveau, qui a réussi à revenir grâce à un autre objectif de Inigo, complétant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 41 ans. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 2-1.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour l’équipe de Bilbao, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire grâce à un but de Etxaniz en minute 52. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Deusto, qui a pris ses distances en faisant 4-1 avec un but de Aitor à la 80e minute, enfin, le match s’est terminé par un 4-1 dans la lumière.

le Deusto ocupó el cuarto lugar de la tabla clasificatoria con 36 puntos, en posición de acceso a la Segunda fase de clasificación a la Fase Final para Segunda División RFEF, tras la disputa de este encuentro de la última jornada de la Primera Fase de Tercera División, mientras qu’il Toulouse il a été placé en septième position avec 24 points, occupant un poste d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueDeusto:Peña, Aitor, Daniel Jimenez, Etxaniz, Xabi, Murgoitio, Peña, Gaubeka, Dañobeitia, Pixki et ÍñigoTolosa CF:Eizagirre, Almandoz, Cipitria, Zumeta, Joanes Revilla, Ituarte, Ander Zubillaga, Txusti, Sánchez, Haimar et MikelStade:EtxezuriButs:Sánchez (0-1, min.20), Íñigo (1-1, min.30), Íñigo (2-1, min.41), Etxaniz (3-1, min.52) et Aitor (4-1, min. 80)