Deutsche Bank : la crypto n’est pas écologiquement durable

Au cours des trois dernières années, la consommation énergétique mondiale annuelle des crypto-monnaies a quadruplé et leur capitalisation boursière a récemment atteint 1 000 milliards de dollars, selon un rapport de recherche de la Deutsche Bank, a rapporté CoinDesk. L’impact environnemental du Bitcoin (BTC/USD) en particulier reste un sujet clé pour les utilisateurs de crypto même s’il mérite à peine d’être évoqué lors de la récente conférence sur le climat COP26.

Une seule transaction BTC peut alimenter un foyer moyen pendant 2 mois

Selon les analystes, l’extraction d’un seul bitcoin consomme une empreinte carbone supérieure à près de deux milliards de transactions Visa. De plus, une seule transaction bitcoin pourrait alimenter le foyer américain moyen pendant plus de deux mois.

Selon Deutsche Bank, l’empreinte carbone des crypto-monnaies pourrait contrecarrer l’adoption, ajoutant qu’à partir de cet été, près des deux tiers des fonds souverains avaient une politique qui couvrait les questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

197 entreprises publiques ont signé l’Accord de Paris

Les entreprises privées se sont engagées à devenir neutres en carbone, a noté la banque. 197 publics ont signé l’Accord de Paris, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif ultime est de limiter la hausse de la température mondiale à 2°C. Selon une étude citée par la banque, le minage de Bitcoin pourrait entraîner une augmentation de ce montant en seulement 30 ans.

Les régulateurs prennent des mesures

Certains gouvernements, comme les Chinois, prennent des mesures pour compenser l’empreinte carbone des opérations minières. Cependant, étant donné la valeur marchande croissante des crypto-monnaies, on peut s’attendre à ce que les gens trouvent toujours un moyen d’exploiter, d’échanger, d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, surtout si le marché respectif n’est pas réglementé.

Approches possibles de la décarbonation

La Deutsche Bank répertorie une désincitation à l’exploitation minière axée sur le carbone, un passage aux sources d’énergie renouvelables et un passage des protocoles PoW aux protocoles PoS parmi les moyens de lutter contre la décarbonisation cryptographique. Actuellement, un peu plus des trois quarts de la consommation énergétique mondiale de Bitcoin proviennent du charbon et d’autres sources d’énergie non renouvelables.

L’avenir de la durabilité

Au cours des derniers mois, les acteurs du secteur ont cherché des moyens de résoudre les problèmes ESG qui pourraient empêcher les principaux investisseurs institutionnels d’adopter Bitcoin. Ces efforts feront-ils une différence? Il est trop tôt pour le dire. L’industrie minière pourrait faire de petits ajustements pour couvrir les investisseurs de baleines ou réduire son empreinte carbone. Cela peut être dans les deux sens.

L’article Deutsche Bank : La crypto n’est pas écologiquement durable est apparu en premier sur Invezz.