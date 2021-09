Deutsche Boerse étend son offre de cryptographie pour inclure les ETN Polkadot, Solana et Tron

Commerce et investissement

Deutsche Boerse étend son offre de cryptographie pour inclure les ETN Polkadot (DOT), Solana (SOL) et Tron (TRX)

AnTy21 septembre 2021

« Solana a connu une croissance remarquable et est devenue un actif institutionnellement investissable », déclare le chef de produit de FTX, tandis que le fondateur de Tron, Justin Sun, considère cette liste comme « un témoignage de l’écosystème crypto robuste de TRON ».

Le gestionnaire d’actifs VanEck a répertorié trois nouveaux ETN cryptographiques sur Xetra Deutsche Börse pour inclure les actifs numériques Solana (SOL), Polkadot (DOT) et Tron (TRX). SOL -6,81% Solana / USD SOLUSD 135,88 $

Ces crypto-actifs ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats possibles sur la base des usages et des fonctionnalités, du nombre de transactions, de la disponibilité sur les bourses, des antécédents, de l’équipe de développement et de la capitalisation boursière, selon l’annonce officielle.

“Solana a connu une croissance remarquable et est devenue un actif institutionnellement investissable”, a déclaré Ramnik Arora, chef de produit chez FTX, une plate-forme de dérivés cryptographiques qui soutient le concurrent Ethereum plus rapide et moins cher.

Pendant ce temps, le créateur de Tron, Justin Sun, a vu cette liste comme «un témoignage de l’écosystème cryptographique robuste de TRON et de sa volonté d’étendre notre feuille de route mondiale».

Les investisseurs pourront désormais participer au développement de ces crypto-monnaies sur une base négociée en bourse à un ratio de dépenses totales de 1,5% sans avoir à acheter eux-mêmes l’actif sous-jacent.

Avec ces nouvelles listes, les crypto ETN s’étendront au-delà des deux principaux actifs numériques, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), pour les investisseurs européens. BTC -3,31% Bitcoin / USD BTCUSD 42 571,92 $

« Ethereum continue de gagner en popularité, mais les plates-formes plus récentes offrent également de nombreux avantages, tels que des coûts de transaction réduits ou des processus plus rapides », déclare Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe.

Selon Rozemuller, Bitcoin et Ether sont “fortement établis sur le marché” et leur faible corrélation avec d’autres classes d’actifs en fait une bonne opportunité de diversifier son portefeuille.

Cependant, avec des milliers de crypto-monnaies disponibles sur le marché et personne ne sachant laquelle sera la plus importante au cours de la prochaine décennie, “Les investisseurs devraient donc avoir la possibilité d’investir également largement dans les actifs numériques”, a-t-il déclaré.

