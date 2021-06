Deutsche Boerse rachète la fintech suisse Crypto Finance

in

L’opérateur boursier allemand Deutsche Boerse (DB1Gn.DE) a annoncé mardi qu’il achetait une participation des deux tiers dans la fintech suisse Crypto Finance pour élargir son offre d’actifs numériques.

Crypto Finance, qui a été fondée en 2017 et compte 55 employés, fournit du trading, du stockage et des investissements dans des actifs numériques aux investisseurs institutionnels et professionnels.

Deutsche Boerse a refusé de fournir des détails sur le prix d’achat, mais a déclaré qu’il s’élevait à un peu plus de 100 millions de francs suisses (108,68 millions de dollars).

Le fondateur Jan Brzezek restera directeur général avec l’équipe de direction existante.

