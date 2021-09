Deutsche Börse lance 3 nouveaux ETN crypto de VanEck’s Solana, Tron et Polkadot

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Trois nouveaux ETN crypto sont désormais disponibles sur Deutsche Börse, suivant les listes des ETN précédents libellés en Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash et Litecoin.

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse, la société en charge des opérations à la Bourse de Francfort, ainsi que Xetra et Eurex, continue de faire son entrée dans le monde des dérivés de crypto-monnaie en cotant trois nouveaux billets cotés en bourse (ETN) de VanEck.

Les STN sont des instruments de dette qui suivent un marché parfois difficile d’accès,

Deutsche Börse a officiellement annoncé aujourd’hui que les nouveaux ETN de VanEck à Polkadot (DOT), Solana (SOL) et Tron (TRX) peuvent être négociés sur sa bourse numérique, Xetra, et sur la Bourse de Francfort.

Ces nouvelles listes élargissent les offres de crypto ETN de Deutsche Börse alors que la société a commencé à proposer des produits similaires dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC).

L’annonce dit :

“Tous les ETN de crypto-monnaie négociables sur Xetra sont physiquement garantis et cotés sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort.”

Selon Deutsche Börse, les investisseurs peuvent acheter des ETN crypto similaires à des actions ou à des fonds négociés en bourse (ETF) sans avoir besoin de créer des portefeuilles crypto. « Grâce à la compensation centrale, les investisseurs institutionnels bénéficient également d’une réduction significative des risques dans le règlement des transactions.

C’est VanEck

VanEck a noté dans sa propre annonce – examinée à son tour par Cointelegraph – que les nouveaux produits font suite aux lancements précédents de produits négociés en bourse en Bitcoin et Ether. «Maintenant, de plus en plus d’ETN suivent pour ouvrir le futur marché de la crypto-monnaie aux investisseurs européens. Avec cette étape, le fournisseur d’ETF accompli étend encore son rôle de pionnier dans les solutions d’investissement innovantes et orientées vers l’avenir », a écrit la société.

Il convient de rappeler que le 13 septembre, la bourse de dérivés Deutsche Börse, Eurex, a fait ses débuts avec la négociation de dérivés cryptographiques avec le produit à terme Bitcoin (BTC) ETN du groupe ETC. Plus tôt cette année, Xetra a lancé le négoce ETP basé sur Ether également par ETC Group.

La nouvelle ne semble pas avoir beaucoup d’impact sur les prix. Selon les données des marchés Crypto, Solana (SOL) a augmenté de 1,07% au cours des dernières 24 heures, DOT 2,1% et TRX seulement 0,12%.

Sources : Mondovisione, Cointelegraph et archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash