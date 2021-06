Deutsche Borse prend une participation majoritaire pour plus de 0 million de dollars dans Crypto Finance AG

Annonces

Deutsche Borse prend une participation majoritaire pour plus de 100 millions de dollars dans Crypto Finance AG

Cette mesure a été prise en réponse à “la demande croissante des institutions financières établies qui cherchent à devenir actives dans cette nouvelle classe d’actifs”.

L’opérateur boursier allemand Deutsche Borse Group a acquis une participation majoritaire dans Crypto Finance AG.

Fondée en 2017, Crypto Finance est une société de technologie financière basée en Suisse et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Deutsche Borse prendra une participation majoritaire des deux tiers dans Crypto Finance AG en échange d’un investissement dans « une fourchette modérée à trois chiffres en millions de francs », soit plus de 100 millions de francs suisses (108,68 millions de dollars).

La transaction, soumise aux approbations réglementaires, devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année. Jan Brzezek, PDG et co-fondateur de Crypto Finance, restera directeur général avec l’équipe de direction existante.

Avec cette acquisition, Deutsche Börse vise à approfondir davantage le marché des actifs numériques et à fournir à ses clients un point d’entrée direct pour les investissements, y compris la conservation. Thomas Book, membre du conseil d’administration chargé du trading et de la compensation chez Deutsche Börse, a déclaré :

« Les actifs numériques vont transformer le secteur financier. Il y a une demande croissante de la part des institutions financières établies qui cherchent à devenir actives dans cette nouvelle classe d’actifs et veulent un partenaire de confiance.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.