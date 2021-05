Deutsche Post DHL relève à nouveau les perspectives du boom du commerce électronique

Un signe Deutche Post se dresse en face de la tour de poste de Bonn, le siège du groupe postal et logistique allemand Deutsche Post DHL, à Bonn, Allemagne

La société allemande de logistique Deutsche Post (DPWGn.DE) a de nouveau relevé ses perspectives financières mercredi après avoir plus que triplé son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, prévoyant que le commerce électronique continuera de prospérer et que le commerce mondial rebondira.

Deutsche Post DHL a relevé ses prévisions de bénéfice d’exploitation à plus de 6,7 milliards d’euros (8,05 milliards de dollars) en 2021 et à plus de 7 milliards en 2023, contre une attente antérieure de plus de 5,6 milliards et de plus de 6 milliards, respectivement.

Deutsche Post, l’une des plus grandes entreprises de logistique au monde, a annoncé que son bénéfice d’exploitation au premier trimestre avait bondi à 1,9 milliard d’euros sur des revenus en hausse de 22% à 18,9 milliards.

«Nos cinq divisions sont en bonne voie de croissance et sont idéalement positionnées pour profiter du boom continu du commerce électronique et de la résurgence du commerce mondial», a déclaré le PDG Frank Appel.

«Nous prévoyons une croissance supplémentaire au cours des prochains trimestres, même si les taux de croissance se normalisent au fil du temps.»

Rival United Parcel Service (UPS.N) a dépassé la semaine dernière les estimations de Wall Street pour le chiffre d’affaires trimestriel, la plus grande société de livraison de colis au monde ayant bénéficié d’une forte augmentation des achats en ligne pendant la pandémie COVID-19, faisant grimper ses actions.