Deutsche Telekom lance le programme d’innovation Apple AR

L’incubateur technologique de Deutsche Telekom, Hubraum, a lancé un programme Apple AR Innovation pour aider à trouver de nouvelles applications AR de premier ordre.

🚨 Opportunité incroyable pour Apple AR Devs / Entreprises Deutsche Telekom / T-Mobile lance un programme Apple AR Innovation dans son accélérateur @hubraum *en partenariat avec Apple* 🌍 C’est un programme *mondial* ! Postulez avant le 4 août → https://t.co/5FoNSY15zJ pic.twitter.com/pJkKYeu6EI – Oscar Falmer (@OscarFalmer) 23 juillet 2021

Hubraum déclare :

Nous invitons les développeurs iOS du monde entier à nous montrer leurs meilleures applications de réalité augmentée qui, avec l’aide du programme, peuvent être optimisées par les technologies de Deutsche Telekom, notamment la 5G et l’informatique de bord à faible latence, ainsi qu’un accès anticipé à les clients. Apple possède la plus grande plate-forme AR au monde, avec des centaines de millions d’appareils compatibles AR, ainsi que des milliers d’applications AR sur l’App Store. Le matériel et les logiciels Apple sont conçus dès le départ pour la réalité augmentée, il n’y a pas de meilleur moyen de vivre le concret de demain.

Le groupe recherche des applications dans les domaines de la communication, des jeux, des sports, de la musique, de la vente au détail, de l’éducation, de la durabilité, de l’apprentissage automatique, de la confidentialité, etc. Il veut des développeurs iOS expérimentés “qui souhaitent profiter de l’incubateur d’innovation de Deutsche Telekom et du soutien au développement directement d’Apple” et des applications iOS potentielles “qui peuvent être pertinentes pour les clients du marché de masse”.

En échange, les participants sélectionnés recevront une “plate-forme unique de Deutsche Telekom pour le développement d’applications prêtes pour le marché et la commercialisation mondiale”, ainsi qu’un soutien direct d’Apple, un mentorat, une compréhension et des conseils techniques, des sessions de développement commercial, une assistance à l’intégration et un accès à la 5G et à l’Edge Computing via l’infrastructure Telecom Telco-Technology.

Les candidatures sont déposées jusqu’en août, la date de clôture étant fixée au 4 août 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur le programme ici.