Deutsche Telekom propose désormais une télécommande Apple TV certifiée par un tiers

L’année dernière, Universal Electronics a dévoilé une télécommande Apple TV alternative avec uniquement des boutons physiques et axée sur les sociétés de télévision par câble. Maintenant, cette télécommande tierce pour Apple TV est enfin proposée aux clients de Deutsche Telekom, qui est la même société qui possède T-Mobile.

Comme indiqué par MacRumors, Deutsche Telekom est la première entreprise à proposer la télécommande d’Universal Electronics aux clients qui achètent une nouvelle Apple TV 4K directement auprès de l’opérateur avec un abonnement Magenta TV.

L’alternative Apple TV Remote d’Universal Electronics ressemble plus à une télécommande TV classique, car elle n’a pas de trackpad et est livrée avec des boutons pour changer de chaîne et accéder au guide TV. Cependant, il comprend également tous les boutons nécessaires pour naviguer dans tvOS, y compris le bouton Siri et même un microphone intégré.

La prise en charge native de la télécommande d’Universal Electronics a été divulguée dans une version bêta de tvOS 14 plus tôt cette année. À un moment donné, on a cru qu’il s’agissait de la nouvelle télécommande Siri. Cependant, Apple travaillait simplement avec Universal Electronics pour s’assurer que leur contrôle tiers fonctionnerait bien avec Apple TV.

Deutsche Telekom a confirmé que la télécommande a été certifiée par Apple et conçue pour fonctionner avec tvOS ainsi qu’avec la plate-forme Magenta TV.

Suite aux plaintes concernant l’ancienne télécommande Siri, Apple a également introduit cette année une nouvelle télécommande Siri avec l’Apple TV de sixième génération, qui est entièrement en aluminium avec un trackpad tactile plus petit et des boutons directionnels. Bien que vous ne puissiez pas acheter la télécommande Universal Electronics séparément, Apple vend la télécommande Siri de deuxième génération au prix de 59 $ si vous ne prévoyez pas de mettre à niveau votre Apple TV.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :