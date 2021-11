Deux à terre, deux à perdre pour Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a décroché la deuxième des quatre victoires consécutives qui assureraient un huitième record du championnat du monde des pilotes.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix inaugural du Qatar qui aura laissé Red Bull de plus en plus inquiet que les deux titres ne lui échappent.

Deux à terre, deux à faire pour Hamilton

Une belle victoire pour notre première fois au Qatar. #TEAMLH vous nous faites avancer, nous continuons à pousser et nous ressentons votre énergie plus que jamais. Ça a été une sacrée année mais j’adore cette bataille. Se remettre au travail, concentré et prêt pour les deux dernières courses. Nous gagnons et nous perdons ensemble. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 novembre 2021

N’oublions pas, Max Verstappen pourrait encore être sacré Champion du Monde au Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Même si le Néerlandais terminait deuxième et que Hamilton ne marquait pas, ce serait fini avant Abu Dhabi.

Mais après une performance électrisante à Sao Paulo et une victoire complètement dominante alors que la Formule 1 visitait le Qatar pour la première fois, l’élan est désormais massivement du côté d’Hamilton.

Malgré un retard de huit points, il est devenu le grand favori pour ce huitième titre sans précédent qui sera le sien s’il ajoute de nouvelles victoires à Jeddah et Yas Marina.

Red Bull est sans aucun doute secoué maintenant, essayant tous les trucs du livre pour remettre en question la légalité de la Mercedes, et une protestation contre l’aileron arrière de la W12 ne peut être exclue.

Christian Horner ressemble même à un manager de football sous pression blâmant l’arbitre pour ses critiques sur la façon dont la pénalité de grille de Verstappen a été infligée – une plainte qui se terminera par sa participation à un programme de stadiers au début de l’année prochaine.

Toto Wolff était certainement le plus béat des deux patrons en conflit à la fin du week-end à Lusail, et pas seulement parce que Hamilton était rentré chez lui sans être contesté.

L’Autrichien savait également que son homme avait triomphé sans être propulsé par le tout nouveau moteur qui avait été comparé à une « fusée » au Brésil – par un rival à Helmut Marko, rien de moins.

Ce moteur sera de retour dans la voiture pour la configuration saoudienne allongée, ne servant qu’à donner à Mercedes et Hamilton encore plus de confiance pour remporter leur championnat le plus spectaculaire à ce jour.

Quant aux constructeurs, avec un écart de seulement cinq points en faveur de Mercedes, il reste encore un gros rôle à jouer pour Valtteri Bottas et Sergio Perez – mais les 15 disponibles pour la troisième place et un pour le meilleur tour ressemblent de plus en plus à le plus qu’ils peuvent espérer, sauf contretemps.

La psychologie inversée d’Alonso ?

Lorsque Fernando Alonso met enfin un terme à sa carrière de pilote, la seule chose qu’il ne devrait pas devenir est un pronostiqueur.

Avant le Grand Prix du Qatar, l’Espagnol avait parlé des engagements médiatiques sans fin qu’il doit remplir pendant un week-end de course qu’il trouve « très ennuyeux, très répétitif » de devoir répondre aux mêmes vieilles questions encore et encore.

Il avait notamment évoqué la perspective de terminer sur le podium pour la première fois depuis son retour en F1 avec Alpine cette saison.

« J’ai lu des choses qui disaient ‘sur le podium au Qatar’ ou ‘c’est l’heure du podium au Qatar’. Et vous voudriez répondre ‘non, il n’y a pas de podium’ », a déclaré le double ancien champion du monde de 40 ans.

« Nous avons fait tellement de courses et nous avons parfois terminé huitième, neuvième parfois. Ce ne sera pas différent lors des trois dernières courses. Je suis désolé de dire ça.

Mais Alonso ne regrettera pas d’avoir eu tort. Ce huitième ou neuvième est devenu troisième à Losail International avec une performance de « pilote du jour » qui devait un peu à la chance mais aussi beaucoup à un bon début qui lui a permis de devancer Pierre Gasly et de se classer deuxième.

L’aspect fortuit était la pénalité de grille pour Bottas qui a probablement eu une incidence sur le podium d’Alonso, mais c’était un circuit où la voiture Alpine incohérente était à son meilleur et The Fonz, comme l’appelle Ted Kravitz de Sky F1, en a pleinement profité.

Cela a-t-il été une véritable surprise pour Alonso d’être là-haut avec Hamilton et Verstappen avec son premier podium depuis 2014 ou était-ce un peu de la psychologie inversée ?

Peut-être ce dernier, bien qu’il soit peu probable qu’il l’admette. « Ce podium est exactement ce que j’essayais de découvrir dans ce retour », a déclaré Alonso. « Le sentiment d’être à nouveau compétitif, le champagne. C’est une bonne dynamique que nous pouvons poursuivre.

Nous étions prêts pour qu’un autre pilote pulvérise ce pétillant et celui d’Alonso était un visage très apprécié à voir là-haut après avoir participé à 104 courses sans le faire.

AlphaTauri endure plus de luttes dominicales

Lors d’un week-end où Ferrari et McLaren étaient toutes les deux bien en deçà de leur meilleur, c’était rafraîchissant de voir différentes équipes jouer un rôle plus important.

Mais il y avait encore des preuves plus convaincantes de l’étrange disparité entre les performances d’AlphaTauri les samedis et dimanches.

Comme Alonso, Pierre Gasly a été propulsé de deux places sur la grille par les pénalités infligées à Verstappen et Bottas et du coup, AlphaTauri s’est retrouvé au premier rang pour la première fois depuis son changement de nom Toro Rosso.

Gasly a été vu en train de recevoir des mots d’encouragement, dirons-nous, de la part d’Helmut Marko avant la course, ce n’est clairement pas une coïncidence étant donné qu’il partait aux côtés de Hamilton.

Au lieu de s’impliquer avec le vainqueur de la course, le Français a été dépassé au début par Alonso, puis a couru large au dernier virage dans ce qui semblait être un mouvement orchestré à dépasser par Verstappen et a finalement chuté dans l’ordre de terminer hors des points.

Sur la base de ses performances exceptionnelles sur un tour cette saison, Gasly devrait être nettement plus haut au classement que neuvième, mais AlphaTauri ne peut tout simplement pas sembler fonctionner au même niveau les jours de course – il a décrit celui-ci comme étant « très frustrant » avec un » choquant » manque de rythme.

Stroll entre dans sa foulée

Alerte de contenu sain. 💚 #QatarGP #F1 pic.twitter.com/ogbQ26dQGP – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 21 novembre 2021

Un guichet unique s’est avéré être la stratégie la plus réussie, ayant permis à Alonso de retenir Perez pour la troisième place – et cela a également aidé Lance Stroll à obtenir son meilleur résultat de la campagne en sixième.

Nous avons mentionné l’incohérence plus tôt et Stroll correspond également à cette description, mais il a parfois de bons résultats en lui et c’était un autre exemple – d’autant plus qu’il a commencé deux places derrière et a terminé quatre devant son coéquipier Sebastian Vettel.

Il n’est pas le pilote le plus facile à apprécier, mais de temps en temps, le Canadien rappelle un peu les capacités qu’il possède.