Deux acteurs de Cobra Kai présenteront un nouveau podcast : Qui sont-ils ?

Le personnage de “Cobra Kai” de Xolo Maridueña, Miguel Díaz, a une relation compliquée avec Eli “Hawk” Moskowitz, joué par Jacob Bertrand. Alors que les élèves du lycée de West Valley sont relativement proches, Miguel est horrifié d’apprendre que Hawk a grièvement blessé Demetri (Gianni DeCenzo) dans la saison 3. Comme les fans le savent, Hawk se réconcilie avec Demetri et pourrait être de retour.

Xolo Maridueña et Jacob Bertrand ont publié un aperçu de leur prochain podcast

Maridueña et Bertrand sont proches dans la vraie vie. Selon TheWrap, les coéquipiers de “Cobra Kai” ont récemment annoncé qu’ils co-hébergeraient un podcast. La publication a rapporté que le podcast des acteurs, “‘Lone Lobos’ fera partie d’un nouveau réseau de podcasts sur iHeartMedia, My Cultura, qui se consacre à élever les voix et les créateurs Latinx”. Les fans pourront écouter le premier épisode le 21 septembre.

TheWrap a rapporté que les acteurs ont partagé une déclaration sur le podcast, qui disait :

Représenter des voix authentiques est très important pour Jacob et moi, et nous savons que c’est important pour nos partenaires chez iHeart Media [sic]. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de vous inviter tous à participer à nos conversations et à nos taquineries. Le but de ce podcast est que vous appreniez à nous connaître au-delà de la surface et à plonger plus profondément dans la vie des Lone Lobos.

Maridueña et Bertrand ont également publié un synopsis du futur podcast sur leur page iHeartRadio.

Les meilleurs amis brutalement honnêtes -à l’écran et hors écran- Xolo Maridueña et Jacob Bertrand vous invitent à entrer dans leur monde chaque semaine dans leur nouvelle émission Lone Lobos. Le duo Cobra Kai explorera l’âge adulte à travers tout ce qui compose la culture pop; avec des thèmes allant des films et de la télévision à la nourriture, la musique et les relations. Ils donneront également leur point de vue sur les gros titres et les événements d’intérêt. Détendez-vous et déchargez pendant que les deux, plus un invité occasionnel, tirent des prises dures et des rires encore plus forts », pouvait-on lire dans le résumé.

Dans l’aperçu du podcast, Bertrand a partagé que « chaque semaine [él y Maridueña van a] parler spontanément, lancer nos meilleures prises, parler de tout et de rien en même temps ».

La bande-annonce présentait également un court clip de Maridueña partageant une anecdote embarrassante sur une danse à l’école.

Maridueña et Bertrand ont parlé de ce que c’est que de travailler avec leurs coéquipiers de Cobra Kai en août 2021.

Lors d’une émission en direct en août 2021, avec leurs camarades de casting de “Cobra Kai” William “Billy” Zabka et Peyton List, Maridueña et Bertrand ont répondu à la question d’un fan sur “quelle est la meilleure partie de travailler ?” avec le casting de l’émission. Maridueña a révélé que ce qu’elle aime, c’est qu’elle tourne généralement avec seulement une poignée de ses pairs, étant donné que “Cobra Kai” a un casting de soutien. Il a expliqué qu’en n’étant pas impliqué dans de nombreuses scènes, “voir comment tout cela se déroule à la fin, c’est presque comme regarder la série pour la première fois”.

De même, Bertrand a partagé qu’il n’avait pas non plus de scènes avec beaucoup de ses camarades de casting.

« On ne filme pas toujours avec tout le monde, tu sais, je filme rarement avec Mary [Mouser] ou Tanneur [Buchanan] ou parfois Peyton et moi aimons passer du temps ensemble hors plateau et que nous sommes tous très proches, même lorsque nous ne tournons pas », a déclaré l’acteur de 21 ans.

