Deux actions à acheter pour un mois prochain, les graphiques montrent un solide soutien; Nifty pourrait évoluer plus haut dans les sessions à venir

La tendance haussière devrait prendre de l’ampleur une fois que le Nifty aura franchi le récent sommet de 14879.

Par Subash Gangadharan

Les marchés ont rebondi intelligemment au cours des dernières séances après la correction observée dans le Nifty à partir de la mi-février. Sur le graphique journalier, le Nifty a rebondi à partir d’une ligne de tendance en pente ascendante, indiquant ainsi que la tendance haussière intermédiaire est intacte.

Mercredi, le Nifty a corrigé après avoir trouvé une résistance au précédent plus haut de 14879 et au SMA à 20 et 50 jours. Cependant, étant donné que la correction de mercredi s’est produite après une hausse décente d’une ligne de tendance en pente ascendante, nous nous en tenons à notre point de vue selon lequel le Nifty pourrait monter plus haut dans les prochaines sessions.

La tendance haussière devrait prendre de l’ampleur une fois que le Nifty aura franchi le récent plus haut de 14879. Dans ce scénario, le Nifty pourrait à nouveau se diriger vers les sommets de vie de 15432. Les supports à la baisse pour surveiller la reprise de la faiblesse sont à 14617.

Les choix ci-dessous sont pour les 15-26 prochaines sessions de trading

Acheter Finolex Industries

Après avoir corrigé d’un sommet de 690 touché début mars 2021, Finolex Industries a trouvé un support autour des niveaux de 601 à la fin de mars 2021. Ces niveaux coïncident également avec les creux précédents de l’action testée en février 2021, ce qui implique un double fond sur le graphiques quotidiens.

Mercredi, le titre est sorti de sa récente fourchette de négociation étroite de 601-624 en raison de volumes supérieurs à la moyenne et a également clôturé au-dessus du SMA de 20 et 50 jours. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière.

Les indicateurs de momentum à court terme comme le RSI à 14 jours sont également en mode ascendant et non surachat.

Les configurations techniques à moyen et long terme semblant trop positives, nous pensons que l’action a le potentiel d’augmenter dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 630-641. Le CMP est de 637. Le stop loss est à 610 tandis que les cibles sont à 710.

Acheter HPCL

Après avoir corrigé d’un sommet de 259 touché fin février 2021, HPCL a trouvé un support autour des 225 niveaux fin mars 2021. Ces niveaux coïncident également à peu près avec les creux précédents du stock testé en février 2021, ce qui implique que les 225 niveaux sont un zone de support solide.

Mercredi, le titre a grimpé intelligemment et dans le processus a sorti ses récents sommets et a également clôturé au-dessus du SMA à 50 jours. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière.

Les indicateurs de momentum à court terme comme le RSI à 14 jours ont également rebondi à partir de niveaux inférieurs et sont maintenant en mode ascendant et non surachat.

Les configurations techniques à moyen et long terme semblant positives, nous pensons que l’action a le potentiel d’augmenter dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 233-238. Le CMP est de 236. Le stop loss est à 228 tandis que les cibles sont à 260.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé senior chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

