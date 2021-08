Deux Altcoins qui ont battu avec succès le marché baissier et font maintenant un retour en force ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Le marché baissier de mai-juin était l’un des très rares à avoir une place forte sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies de cette année. Historiquement, les crypto-actifs enregistrent des marchés baissiers volumineux chaque année ; certains sont plus importants que d’autres en termes de durée et d’effet sur les prix. Cette année, le marché baissier se profilait, comme l’ont observé les analystes.

Il y avait de nombreuses structures fondamentales avec des facteurs de risque qui pouvaient très facilement déclencher un marché baissier ; qui s’est produit et a duré la plupart des mois de mai et juin et un peu jusqu’en juillet.

Le rebond du marché a été louable, et les altcoins sont largement à remercier pour cela. Certains des meilleurs interprètes du mois dernier sont déjà prêts à retester leur ATH et éventuellement à se casser.

Les taureaux Terra (LUNA) sont éveillés et prêts à décoller

Les investisseurs de Terra (LUNA) DeFi paniquaient jusqu’en mai lorsque LUNA, l’un des principaux altcoins de la fin de l’année dernière à aujourd’hui, est tombé dans le piège à ours.

La valeur du prix de LUNA a été considérablement réduite, envoyant les prix à un creux annuel de 4,09 $, et sa capitalisation boursière a réduit de 3 milliards de dollars. LUNA s’échangeait entre 5 $ et 8 $ jusqu’à la mi-juillet avant que les taureaux ne taquinent un retour à 10 $.

La reprise deviendrait plus fluide car Luna ajoute 5 $ de plus à ce prix. Bien qu’il soit encore loin de son record annuel de 22,33 $, le jeton DeFi est en bonne voie pour atteindre le sommet.

Chainlink (LINK) a encore un long chemin à parcourir, mais les acteurs du marché restent optimistes à long terme

Chainlink (LINK) Link, le meilleur chien de DeFi, partage une histoire similaire avec Luna. Le même schéma consistant à atteindre un nouveau sommet annuel et à s’effondrer au plus bas est un résumé parfait de la chronologie de Link. Le cours de clôture attendu pour l’actif phare de DeFi cette année était de 100 $.

Les prédictions étaient unanimes avant que LINK ne passe de 52 $ en mai à 15 $. Le marché baissier inattendu a supprimé les prévisions haussières, mais depuis août, LINK a corrigé les pertes hebdomadaires, gagnant plus de 16% au moment de la publication alors que le prix se maintient à 24 $. Bien que 100 $ puissent prendre plus de temps que prévu, nous pourrions ne pas voir le commerce de Chainlink en dessous de 18 $ si les taureaux restent cohérents.

Conclusion : Actuellement, les attentes du marché pour les altcoins ont été décentes après le bain de sang. Avant que la saison des altcoins ne décolle ce trimestre, le marché doit maintenir la stabilité aux valorisations actuelles.