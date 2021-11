Deux anciens joueurs liés alors que les Rangers commencent à chercher le remplaçant de Gerrard

Les Rangers ont rapidement identifié deux remplaçants potentiels pour Steven Gerrard après la nomination du manager à Aston Villa, selon des informations.

Gerrard a été confirmé en tant que nouveau manager d’Aston Villa, qui a récemment licencié Dean Smith. Ce sera le premier poste de l’ancien capitaine de Liverpool dans la gestion de la Premier League. Il aura une tâche chargée devant lui.

Villa a beaucoup dépensé pour les joueurs cet été après avoir vendu le capitaine Jack Grealish pour un montant record britannique. Mais Smith n’a pas réussi à faire bouger les choses et les progrès n’ont pas été ceux attendus.

Gerrard sera donc chargé de renverser la vapeur à Villa Park après avoir comblé le poste vacant.

Mais à mesure que ce rôle sera pris, une nouvelle opportunité s’ouvrira pour quelqu’un d’autre chez Rangers.

Gerrard sera un acte difficile à suivre à Ibrox, ayant mené les Rangers au titre de Premiership écossaise la saison dernière. Cela a mis fin à une séquence de succès dominante pour les grands rivaux du Celtic, qu’ils restent en tête du classement jusqu’à présent cette saison.

Cherchant à conserver leur couronne, les Rangers devront bien remplacer Gerrard. Et selon les rapports, une liste restreinte de deux hommes s’est soudainement formée.

Le Daily Mirror a rapporté mercredi soir que les Rangers avaient identifié Russell Martin comme une cible managériale.

Martin, 35 ans, occupe actuellement son deuxième emploi de gestionnaire. Il a succédé à MK Dons après avoir terminé sa carrière de joueur là-bas, passant deux ans sur la ligne de touche avant de changer pour Swansea City cette année.

Swansea est en milieu de tableau après 17 matchs de la saison de championnat, après en avoir remporté six, fait cinq nuls et perdu six. Dans une ligue compétitive, il les a à trois points des play-offs.

Martin se construit une réputation et a des admirateurs en Écosse – le pays qu’il a représenté en tant qu’international bien qu’il soit né à Brighton.

Martin a passé du temps en prêt chez les Rangers en tant que joueur en 2018. Maintenant, ils se sont renseignés sur la possibilité de le retrouver en tant que manager.

Les Rangers sont également liés à Van Bronckhorst

Il ne sera cependant pas le seul prétendant. Le Scottish Sun a ajouté que Giovanni van Bronckhorst était lié au travail.

Autre ancien joueur des Rangers, le Néerlandais a eu quatre ans à la tête de Feyenoord puis un court passage en Chine avec Guangzhou. Éloigné de la ligne de touche depuis décembre, il espère maintenant un retour dans la direction.

« J’ai eu beaucoup de temps ces derniers temps pour être à la maison et passer beaucoup de temps dans ma fondation », a-t-il déclaré récemment, cité dans le rapport.

«C’était un peu plus difficile ces dernières années. Maintenant, j’ai le sens et l’énergie pour relever un grand défi.

« C’est important à cet égard – de quel club s’agit-il et est-ce que cela me convient ?

« C’était très amusant en Asie. Mais après un mois, j’ai remarqué que cela devenait très difficile à cause du corona.

« Il était donc important de retourner aux Pays-Bas le plus tôt possible. »

Van Bronckhorst est peut-être maintenant prêt à repartir. Il reste à voir si les Rangers lui feront une offre formelle ou s’ils poursuivront Martin en premier.

