Deux ans après « Tongo K »

Il a accepté de combattre sans récupérer après une guerre brutale contre Anthony Yarde, il a accepté la clause de réhydratation, il a accepté l’effort de faire le poids après cinq tentatives, il a accepté de combattre sans faire de camp normal et il a accepté de combattre dans un état terrible s’ils lui a payé ce qu’il ne valait pas. Ils ont accepté de payer ce qu’il a demandé et sont montés en mode zombie pour 12 millions de dollars plus les redevances.

Quelques jours plus tard, il n’a pas pu résister à garder sa culpabilité et a donné le tuyau ; Il a accepté qu’il montait pour perdre, il a accepté qu’il était convaincu par une offre financière impossible à refuser, indirectement il a accepté qu’il « vendait sa ceinture » et ses fans incrédules devaient accepter d’être traité d’ignorant pour avoir cru qu’il pouvait gagner ce combat.

L’histoire avait d’autres chapitres qui, à l’oreille du vrai fan de boxe, ont entraîné une gifle incontrôlable à sa crédibilité dans le sport. L’infamie russe a commencé un jour comme aujourd’hui il y a deux ans. Le jour où un champion, jusqu’à ce jour respecté, accepta de descendre dans un égout de douze millions et de là avec un sourire hypocrite il montra le majeur à tous ses fidèles. « Je me fous de ce qu’ils pensent », a-t-il assuré lorsqu’il a reçu le chèque.

La boxe est pleine d’histoires regrettables. La plupart sont si regrettables qu’ils ne servent même pas à se souvenir. Mais pas celui-ci. Cela ne peut pas être oublié ou prétendre que rien ne s’est passé. Si vous mangez une fois l’histoire de l’oncle et qu’ils vous traitent d’ignorant : vous n’êtes qu’une victime. Si vous en mangez à nouveau, vous êtes déjà quelque chose d’autre qui n’a pas besoin d’être nommé.