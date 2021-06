Deux ans de 17e Lok Sabha : PM Modi fait l’éloge de LS Speaker ; Om Birla dit que la décision en démocratie devrait être basée sur le consensus, pas sur la majorité

in

Le Premier ministre Modi a également noté que le conférencier du Lok Sabha avait mis un accent particulier sur l’octroi d’opportunités aux députés pour la première fois.

Le 17e Lok Sabha a terminé ses deux ans aujourd’hui. Le Premier ministre Narendra Modi a félicité le président du Lok Sabha à cette occasion. Il a dit que Birla a pris une série de mesures qui ont enrichi notre démocratie parlementaire. « Au cours des deux dernières années, Shri @ombirlakota Ji a inauguré une série de mesures qui ont enrichi notre démocratie parlementaire et amélioré la productivité, conduisant à l’adoption de nombreuses législations historiques et pro-populaires. Félicitations à lui !” a déclaré PM Modi dans un tweet.

Le Premier ministre Modi a également noté que le conférencier du Lok Sabha avait mis un accent particulier sur l’octroi d’opportunités aux nouveaux députés. « Il convient de noter que Shri @ombirlakota Ji a mis un accent particulier sur le fait de donner aux députés pour la première fois, aux jeunes députés et aux femmes parlementaires la possibilité de s’exprimer sur le parquet de la Chambre. Il a également renforcé les différents Comités, dont le rôle dans notre démocratie est vital », a déclaré le Premier ministre Modi.

Au cours des deux dernières années, Shri @ombirlakota Ji a inauguré une série d’étapes qui ont enrichi notre démocratie parlementaire et amélioré la productivité, conduisant à l’adoption de nombreuses législations historiques et pro-populaires. Félicitations à lui ! – Narendra Modi (@narendramodi) 19 juin 2021

D’autre part, le président OM Birla a déclaré qu’il a essayé de donner suffisamment de temps à chaque partie dans la maison. « En démocratie, notre effort devrait être de respecter les opinions des membres de l’opposition. J’ai essayé de donner suffisamment de temps à un parti qui ne compte qu’un seul député à la Chambre. Dans une démocratie, les décisions doivent être prises sur la base d’un large consensus et pas seulement de la majorité », a déclaré Birla.

17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर सदन माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में सभी दलों के नेताओं व माननीय सदस्यों का स्नेह, सहयोग व समर्थन मिला। के सामूहिक प्रयासों से लोकसभा ने दो वर्षों में ऐतिहासिक सफलताएं प्राप्त कीं।#2Yearsof17LS pic.twitter.com/LXmjbvwIKj – Om Birla (@ombirlakota) 19 juin 2021

Birla a déclaré avoir reçu le soutien de tous les membres au cours du mandat, ce qui a permis à la chambre basse d’obtenir un succès historique.

« Malgré les différences entre les partis, l’unité des honorables députés sur les questions d’intérêt national et d’intérêt public s’est reflétée à diverses occasions, ce qui a accru la foi du grand public dans la démocratie et accru le prestige de ce temple suprême de la démocratie », a déclaré Birla sur Twitter.

संकट के दौरान आमजन की सहायता, कार्य उत्पादकता, नवाचार, वित्तीय सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्तीकरण, युवाओं की संवैधानिक मूल्यों में आस्था में अभिवृद्धि के प्रयास, विधान मंडलों के कार्यकरण में सुधार सहित सभी मंचों पर 17वीं लोकसभा ने उल्लेखनीय कार्य किए। #2Yearsof17LS – Om Birla (@ombirlakota) 19 juin 2021

L’orateur du Lok Sabha a déclaré que le glorieux voyage du 17e Lok Sabha s’avérera être une étape importante dans l’histoire du Parlement et inspirera les futurs honorables députés à faire un meilleur travail et à se fixer des objectifs plus ambitieux pour le bien-être de l’homme du commun.

