Deux ans de coronavirus : vaccins COVID-19, Omicron, traitement et tout ce que l’on sait

Deux ans de COVID-19 : Cela fait deux ans que le coronavirus est apparu, et depuis lors, le fonctionnement du monde a changé. Les masques, les désinfectants et les gants font désormais partie de la tenue vestimentaire, tandis que les vaccinations ont confortablement remplacé la météo en tant que sujets de conversation généraux. Pendant ce temps, non seulement les pays ont vu différents types et différentes étapes de verrouillage, mais aussi une sorte d’isolement qui existait auparavant dans un monde pré-mondialisé. Pourtant, nous voici, deux ans plus tard, avec le virus non seulement toujours existant, mais également en train de muter en une nouvelle variante qui oblige à nouveau les scientifiques à chercher des réponses.

Pour comprendre où nous en sommes dans notre lutte contre le coronavirus et Omicron deux ans plus tard, Financial Express Online s’est entretenu avec plusieurs médecins.

Vaccination COVID-19 et la voie à suivre

La campagne de vaccination a commencé en Inde au début de l’année, et un an plus tard, 144,54 crores de doses de vaccins ont été administrées à travers le pays.

Selon le Dr Jinendra Jain des hôpitaux Wockhardt, Mira Road, « la vaccination contre le Covid-19 est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre entourage contre le virus. La vaccination peut aider à freiner la propagation du virus. Toute personne éligible à la vaccination doit recevoir le vaccin immédiatement sans se soucier des effets secondaires du vaccin. Les effets secondaires vont de la douleur et de l’enflure au site d’injection, des courbatures et de la fièvre pendant 2 jours. Ne paniquez pas du tout. Ces vaccins feront des merveilles lorsqu’il s’agira de nouvelles variantes comme Delta et Omicron et réduiront les taux d’accueil, de morbidité et de mortalité. »

« Dans des circonstances réelles, les vaccinations contre Covid ont démontré une bonne réponse et une efficacité pour réduire la gravité de la pandémie. Au cours des derniers mois, des résultats définitifs ont été observés dans le monde entier pour prévenir la maladie Covid modérée à sévère avec la vaccination. C’est quelque chose que tout le monde devrait prendre. a déclaré le Dr Pruthu Narendra Dhekane, consultant en maladies infectieuses, Fortis Hospitals Bannerghatta Road, Bengaluru.

Le Dr Sanket Mankad, spécialiste des maladies infectieuses aux hôpitaux multispécialisés de Shalby à Ahmedabad, a déclaré : « Les premiers signes indiquent que les vaccins actuels pourraient ne pas fonctionner aussi bien contre Omicron. Des chercheurs en Afrique du Sud ont détecté une augmentation du nombre de personnes attrapant plusieurs fois COVID-19. Il est postulé que la variante pourrait mieux échapper à une partie de la protection offerte par les vaccins ou à une infection passée. Cependant, il n’y a pas encore de preuve qu’il provoque une maladie plus grave. Selon les données préliminaires, il pourrait même être plus doux, sur la base des cas survenus jusqu’à présent, bien qu’il soit trop tôt pour le savoir avec certitude. À mon avis, avec d’autres variantes de COVID, le risque reste le plus élevé pour les personnes âgées ou immunodéprimées comme le VIH, les patients ayant subi une greffe de moelle osseuse et des greffes d’organes solides, les patients sous stéroïdes, etc. Des études sont en cours pour vérifier l’efficacité complète du vaccin contre de nouvelles variantes.

La voie vers les vaccins à base de protéines

Jusqu’à présent, la plupart des vaccins utilisés sont basés sur l’ARNm et le vecteur viral. Cependant, à présent, de nombreuses entreprises recommencent à développer des vaccins basés sur l’ancienne technologie à base de protéines.

« Les vaccins à base de protéines sont dirigés contre le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) qui pourrait être une alternative aux vaccins à base d’ARNm actuellement approuvés pour minimiser le risque de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Mais les vaccins à base de protéines seraient sûrs et efficaces », a déclaré le Dr Jain.

Le Dr Dhekane a déclaré : « Lorsque la pandémie a frappé, tous les scientifiques cliniques et biologistes moléculaires n’étaient pas au courant de cette nouvelle infection virale. Mais avec de gros efforts, nous avons pu décoder la séquence génétique du nouveau virus. Nous n’avons pas de bons traitements antiviraux, car nous avons des médicaments antibactériens, ce qui rend le traitement d’une infection virale plus difficile et les résultats incertains. Parallèlement aux options de traitement pour Covid, les scientifiques ont commencé à travailler sur une vaccination contre la maladie. Nous avons été poussés dans une impasse parce que la mortalité et la morbidité étaient si élevées, et nous devions développer un vaccin le plus tôt possible pour réduire le fardeau de la maladie. Cependant, en raison de contraintes de temps, les scientifiques ont modifié les technologies de production de vaccins conventionnels pour accélérer le développement de vaccins. »

« Diverses particules virales, telles que l’ARNm, les composants de la protéine Spike et les vaccins à base de vecteurs viraux, ont été utilisées pour développer divers vaccins. Parce que le covid, comme d’autres virus, modifie rapidement sa structure moléculaire au cours de l’évolution, les vaccinations basées sur des variantes passées peuvent ne pas être efficaces avec le temps. Le développement et la fabrication de vaccins prennent généralement 8 à 10 ans avant d’être mis sur le marché, mais en raison de la crise pandémique, les vaccins Covid ont été développés sur le pied de guerre et sont arrivés sur le marché en moins d’un an. Les plateformes à base de protéines sont utilisées pour créer des vaccins depuis de nombreuses décennies. Pour n’en citer que quelques-uns, les vaccins contre l’hépatite B, l’herpès et l’influence ont tous été développés sur la même plateforme. La protéine virale plutôt que de minuscules morceaux d’ARN ou de composants viraux est utilisée dans ces plates-formes à base de protéines de fabrication de vaccins. La théorie est que si le virus a une petite altération génétique, avoir un vaccin qui cible la protéine entière pourrait surmonter ces changements et continuer à offrir une protection. Le développement de ces vaccins à base de protéines contre le covid a également commencé il y a deux ans et entre maintenant dans les études de phase clinique à la vitesse de production normale. Ils ont démontré des résultats prometteurs, une bonne efficacité et des effets secondaires relativement minimes malgré les variations dans les variantes de covid. Ce sont bien sûr les résultats des essais cliniques de phase 3 qui n’ont pas encore été approuvés par les autorités réglementaires, il faut donc plus de temps pour les confirmer », a-t-il ajouté.

Cas révolutionnaires expliqués

« L’infection d’une personne complètement vaccinée est appelée ‘infection à rupture vaccinale’. Des infections par percée vaccinale sont attendues. Les vaccins COVID-19 sont efficaces pour prévenir la plupart des infections. Cependant, comme les autres vaccins, ils ne sont pas efficaces à 100 %. Les personnes complètement vaccinées avec une infection vaccinale révolutionnaire sont moins susceptibles de développer une maladie grave que celles qui ne sont pas vaccinées et contractent COVID-19. Même lorsque des personnes complètement vaccinées développent des symptômes, ils ont tendance à être moins graves que les personnes non vaccinées. Cela signifie qu’ils sont beaucoup moins susceptibles d’être hospitalisés ou de mourir que les personnes non vaccinées. Les personnes qui contractent des infections à rupture vaccinale peuvent être contagieuses », a déclaré le Dr Mankad.

« La variante Delta est plus contagieuse que les variantes précédentes du virus qui cause le COVID-19. Cependant, les études jusqu’à présent indiquent que les vaccins utilisés fonctionnent bien contre la variante Delta, en particulier dans la prévention des maladies graves et des hospitalisations. La variante Omicron est deux fois plus infectieuse et transmissible que la variante Delta et d’autres études sont en cours pour évaluer l’efficacité du vaccin contre la nouvelle variante. En octobre 2021, Merck a publié des résultats d’étude prometteurs sur un médicament antiviral oral pour traiter le COVID-19. Par rapport au placebo, le médicament antiviral, appelé Molnupiravir, a considérablement réduit le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes atteintes de COVID-19 léger ou modéré qui étaient à haut risque de COVID sévère. Les résultats d’une étude intermédiaire publiés par Pfizer dans un communiqué de presse en novembre 2021 ont montré que son traitement antiviral oral, appelé Paxlovid, réduisait considérablement le risque d’hospitalisation et de décès liés au COVID par rapport à un placebo. Les patients qui avaient pris Paxlovid dans les trois jours suivant l’apparition des symptômes avaient un risque réduit de 89 % d’hospitalisation ou de décès lié au COVID par rapport à ceux qui avaient pris un placebo », a-t-il ajouté.

Traitement thérapeutique du vaccin COVID

« En ce qui concerne le traitement de Covid, le cocktail d’anticorps s’avère vraiment changer la donne et fait ses preuves dans la prévention de la mortalité et des complications de Covid. Les effets bénéfiques du Ramdesivir sont encore douteux. L’utilisation de stéroïdes fait vraiment la différence s’ils sont utilisés judicieusement », a déclaré le Dr Jain.

Le Dr Dhekane a ajouté: «Malheureusement, il n’y a pas eu jusqu’à présent d’options majeures de traitement définitif du covid et l’utilisation de stéroïdes et d’anticoagulants est toujours les modalités les plus éprouvées et les plus efficaces pour le traitement du covid léger, modéré et sévère. Les médicaments antiviraux, les anticorps monoclonaux et les combinaisons de cocktails d’anticorps ont tous été développés et ont démontré une efficacité significative contre les différents stades de la maladie covid. Il y a peu de médicaments à base de comprimés dans le pipeline qui préviennent l’aggravation de la maladie, de la morbidité et de la mortalité liées au covid sur lesquels reposent de grands espoirs de toute la communauté. »

Pendant ce temps, le Dr Mankad a déclaré: « Certaines options de traitement disponibles pour COVID-19 sont la dexaméthasone, le tocilizumab, le remdesivir ou les médicaments anticoagulants (« anticoagulants »). Trois traitements par anticorps monoclonaux pour COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) par la FDA. Les traitements peuvent être utilisés pour traiter les adultes non hospitalisés et les enfants de plus de 12 ans présentant des symptômes légers à modérés qui ont récemment été testés positifs pour COVID-19 et qui risquent de développer une COVID-19 sévère ou d’être hospitalisés pour cela. Cela inclut les personnes de plus de 65 ans, les personnes obèses et celles souffrant de certaines maladies chroniques. Des recherches plus récentes suggèrent que le traitement par anticorps monoclonaux peut également aider à sauver des vies dans un sous-groupe spécifique de patients COVID-19 hospitalisés. Les anticorps monoclonaux sont des versions artificielles des anticorps que notre corps fabrique naturellement pour lutter contre les envahisseurs, tels que le virus SARS-CoV-2. »

Omicron et les choses à garder à l’esprit

« La variante Omicron a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud et est désignée comme une« variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il y a environ 32 mutations qui sont observées dans cette variante qui est hautement transmissible. Selon les données cliniques initiales, cette variante peut ne pas entraîner de maladie grave ou de mortalité. Les symptômes de cette variante peuvent être un mal de gorge, une faiblesse et des courbatures. Selon les informations disponibles, il n’y a pas de baisse des niveaux d’oxygène ou d’hospitalisation. Une perte d’odorat et de goût n’a pas été signalée en raison de cette variante qui a été observée lors de la variante Delta. La variante n’est pas encore complètement comprise. Mais quelques cas ont été détectés dans le pays », a déclaré le Dr Jain.

Selon le Dr Mankad, « la variante Omicron se propagera probablement plus facilement que le virus SARS-CoV-2 d’origine et la facilité avec laquelle Omicron se propage par rapport à la variante Delta reste inconnue. Les patients infectés par Omicron peuvent transmettre le virus à d’autres, même s’ils sont vaccinés ou ne présentent aucun symptôme. Plus de données sont nécessaires pour savoir si les infections à Omicron, et en particulier les réinfections et les infections à percée chez les personnes entièrement vaccinées, provoquent une maladie ou un décès plus graves que l’infection par d’autres variantes. Les vaccins actuels devraient protéger contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à une infection par la variante Omicron. Cependant, des infections à percée chez les personnes complètement vaccinées sont susceptibles de se produire. Avec d’autres variantes, comme Delta, les vaccins sont restés efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. L’émergence récente d’Omicron souligne encore l’importance de la vaccination et des rappels. Les scientifiques travaillent pour déterminer dans quelle mesure les traitements existants pour COVID-19 fonctionnent. Sur la base de la constitution génétique modifiée d’Omicron, certains traitements sont susceptibles de rester efficaces tandis que d’autres peuvent être moins efficaces.

Dr Dhekane, « Les virus changent et mutent constamment. Le virus omicron est une variante préoccupante, selon l’OMS, car il présente de nombreux changements structurels génétiques par rapport à la variante sauvage ou ancestrale, ce qui pourrait conduire à une maladie plus transmissible et possiblement grave, comme en témoignent les données d’Afrique du Sud et d’autres pays. des pays. En outre, la capacité de cette variante à provoquer des infections à percée après une vaccination complète et/ou une maladie antérieure est une cause de préoccupation majeure. Malgré différentes variantes, options de traitement, vaccination à venir quotidiennement, la seule chose qui n’a pas changé depuis l’avènement de la pandémie de covid pour se protéger de l’infection à covid est de suivre les normes sociales. Le masquage universel, la distanciation physique et l’hygiène des mains offriront une protection contre le covid malgré toute variation, mutation et également contre la variante Omicron. »

