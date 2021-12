Deux ans de Covid nous ont obligés à recalibrer notre concept d’espoir

– de Truthout

« Je souhaite que ce soit fini pour le meilleur ou pour le pire », déplore le hobbit trop curieux de JRR Tolkien, Pippin, à la veille du siège de Sauron à Minas Tirith. « Je ne suis pas du tout un guerrier et n’aime pas l’idée de bataille ; mais attendre au bord de celui auquel je ne peux pas échapper est le pire de tous. Quelle longue journée cela semble déjà !

Une longue journée en effet. Attendre sur le bord est ce que beaucoup d’entre nous font depuis près de deux ans maintenant, et non seulement il n’y a pas de fin en vue, mais il y a encore une autre bataille inévitable qui nous attend au-delà des flambeaux. Omicron monte, même dans mon tout petit coin de la Nouvelle-Angleterre. Si ce n’est pas déjà le cas, comment pouvons-nous le savoir, étant donné l’infrastructure de test minable avec laquelle nous sommes toujours aux prises ? – ce sera bientôt.

Ma mère a annulé le rassemblement annuel de Noël chez elle cette année par peur de cette chose. Elle était très neutre à ce sujet – et tout à fait certaine que c’était la chose responsable à faire (je suis d’accord, pour mémoire) – mais je pouvais néanmoins entendre la tristesse dans sa voix. Notre famille n’a jamais été Currier et Ives en ce qui concerne cette saison, mais cela reste une pierre de touche bien-aimée, surtout maintenant qu’elle est la grand-mère d’un enfant de 8 ans vraiment étonnant. Un autre livre de souvenirs volés avant qu’ils ne puissent être faits.

Ma famille reste parmi les chanceux dans cette épreuve lente. Selon un rapport du New York Times de la mi-décembre, COVID-19 a tué une personne sur 100 de plus de 65 ans aux États-Unis. Ce groupe d’âge représente une énorme majorité de 75 pour cent des plus de 800 000 morts depuis tout cela a commencé. Cela représente quelque 600 000 familles qui ont perdu un aîné, laissant une place vide à la table du dîner de Noël.

Des temps sombres tout autour. Une petite partie de moi envie ceux qui se sont convaincus qu’il s’agit d’un gros rien, ou qui ont juste décidé qu’ils en avaient fini avec ça, les gars. Une bonne partie d’entre eux pourraient être malades ou morts au printemps, en particulier ceux qui restent volontairement non vaccinés, mais en ce moment, un tel déni catégorique doit être revigorant.

Ne plus ressentir cela est profondément tentant, un abandon arlequin des soucis et des doutes, jusqu’à ce que je réalise que je préférerais être seul et vivant qu’un mourant iconoclaste dans une unité de soins intensifs surpeuplée, tube dans ma trachée au service de poumons maintenant faits de cendres , suppliant pour le vaccin qui ne peut plus m’aider. Un ami à double vaxx qui a attrapé la variante Delta a dit qu’il avait l’impression que ses os étaient en feu. Ouais, non, dans les mots immortels de Simple Minds, « Je serai seul, dansant, tu le sais bébé… »

Le plus dur est le changement de perspective que je dois faire, si je veux garder la tête droite. Ce changement ? Je dois arrêter de croire que tout cela va bientôt se terminer, car ce n’est pas le cas. Une grande partie du monde n’est toujours pas vaccinée, un dilemme que la plupart des dirigeants du Nord Global ne semblent pas pressés de résoudre, et chacune de ces personnes est une boîte de Pétri potentielle pour la variante suivante, et la suivante, et la suivant. Vient maintenant Omicron, encore un mystère mais un mouvement rapide confirmé. Il existe de plus en plus de preuves suggérant que les symptômes d’Omicron sont «légers», mais par rapport à quoi ? Un ours en train de mutiler ? « Mild » sonne toujours très mal, et pire si vous êtes plus âgé et/ou non vacciné.

Comment ça se termine alors ? Je n’ai aucune idée. Peut-être que ce n’est vraiment pas le cas. Tout ce que je sais, c’est que ces deux dernières années, et les années que je soupçonne à venir, m’ont encore une fois forcé à recalibrer ma conception de l’espoir. L’espoir pour moi était basé sur les résultats : j’espère quelque chose, et cela arrive ou non. COVID, l’effondrement climatique et l’horreur généralisée qu’est la politique américaine moderne, ont brisé ce moule.

L’espoir, maintenant, est pour moi un exercice pour voir si j’ai encore en moi la force d’espérer, malgré toutes les raisons qui me sautent aux yeux. L’effort d’espérer rapporte ses propres récompenses, quel qu’en soit le résultat et aussi intangibles qu’elles puissent parfois paraître. Je sonne comme la dernière ligne de Rita Hayworth and the Shawshank Redemption (« J’espère. »), mais c’est la vérité. Pour le moment, c’est tout ce que nous avons alors que nous nous tenons comme Pippin attendant la prochaine bataille, espérant avoir de l’espoir.

