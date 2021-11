Deux ans de prison pour abus sexuel sur une fille de 14 ans à Ibiza

15/11/2021 à 20:23 CET

Marcos Ollés

Un homme a été condamné ce lundi à deux ans de prison pour avoir abusé sexuellement d’un adolescent de 14 ans à Eivissa. Le défendeur, JLC, a reconnu, lors de l’audience tenue devant le Tribunal provincial de Palma, que est entré dans la chambre de la victime et s’est glissé dans son lit, où il a été surpris par la mère du mineur.

Les événements se sont produits à l’aube du 22 décembre 2019 à une adresse à Sant Antoni de Portmany, où un groupe d’amis célébrait une fête. L’accusé de 53 ans s’est rendu dans la pièce où un adolescent de 14 ans essayait de dormir. L’accusé déshabillé, ôta le pantalon et les sous-vêtements de la mineure et s’allongea sur elle pour satisfaire vos désirs sexuels.

À ce moment là, la mère de la victime est entrée dans la chambre, ce qui a empêché l’homme de continuer à la maltraiter. Les événements ont été signalés et le suspect a été arrêté quatre jours plus tard. Il a été mis en liberté provisoire sur décision de justice. À la suite de ces événements, l’adolescent a subi une situation de peur et d’agitation.

Le parquet a accusé l’homme d’un délit d’abus sexuel sur mineur de moins de 16 ans et a réclamé pour lui une peine de deux ans de prison, une injonction d’éloignement pour la victime de trois ans et une indemnité pour celle-ci de 1 000 euros.

Le défendeur a comparu aujourd’hui devant la deuxième section du tribunal provincial de Palma. Par visioconférence, a reconnu les faits, s’est déclaré l’auteur du crime reproché et il s’est conformé à la peine réclamée par le parquet. Le tribunal a rendu un jugement sur-le-champ.