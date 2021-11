deux ans d’espoir et de frustration

11/06/2021 à 10:52 CET

Ce dimanche est accompli deux ans depuis la piste à Marta Calvo, la jeune Valencienne qui serait morte aux mains de Jorge Ignacio PJ et dont le corps a été fouillé dans la décharge de Dos Aguas, dans plusieurs zones forestières de Manuel et dans une maison abandonnée à Villanueva de Castellón.

Au chagrin de la famille pour la perte s’ajoute un une profonde consternation face au fait que le principal suspect du meurtre continue, depuis la prison, à refuser de révéler où se trouve le corps.

La mère de Marta Calvo, Marisol Burón, a présenté ce vendredi au Congrès des députés une initiative législative pour parvenir à ce que la dissimulation intentionnelle du corps après un homicide soit expressément classée, pour laquelle elle a eu la collaboration de Juan Carlos Quer, père de Diana Quer , et la famille de Marta del Castillo.

Ce dimanche, la mère et la famille et les amis les plus proches se souviendront de Marta lors d’un service religieux dans sa ville natale, Estivella (Valence).

Au cours des douze derniers mois, il y a eu diverses enquêtes policières, toutes visant à retrouver le corps, dans lequel il a été approfondi à partir d’une enquête qui reste vivante, bien que toutes aient été infructueuses.

Les conséquences pour la famille, selon leurs porte-parole à plusieurs reprises, ont été un glissement continu d’espoirs et de frustrations dont ils ne peuvent pas sortir.

Précisément le père de Marta, Sergio Calvo, a souligné ce vendredi que « le pire cauchemar qu’un père puisse vivre est la mort d’une fille et plus encore dans des circonstances difficiles« qu’ils ont » dû souffrir « , endurant pendant longtemps » l’incertitude, l’impuissance et la douleur « , et ont prévenu que leurs forces s’épuisaient » alors que la vie passe sans clarifier les données « .

« Nous ne perdons pas espoir dans lequel le jour viendra où justice sera rendue, car ce sera le seul moyen d’atténuer cette souffrance indescriptible que ceux d’entre nous qui aiment le plus Marta endurent « , a-t-il ajouté dans une déclaration publique où il a applaudi le travail » louable » du Garde et a souhaité que le suspect reste en détention provisoire.

De nouvelles pistes de recherche

La La gendarmerie recherché le corps pendant huit mois à la décharge de Dos Aguas, mais après l’analyse de milliers de tonnes d’ordures, et aucune preuve, l’opération a été arrêtée.

Plus tard, en septembre 2020, des preuves de restes humains ont été trouvées dans un véhicule dont Jorge Ignacio PJ s’est débarrassé après le crime et qui était soupçonné d’avoir servi à transporter le corps, bien que ces preuves aient été déclarées non pertinentes.

Dans les mois suivants, Des spécialistes de la Garde civile ont enquêté sur le positionnement de plusieurs téléphones portables qu’ils auraient pu être utilisés par des personnes proches de Jorge Ignacio PJ et que, soi-disant, ils auraient pu fournir une sorte de collaboration pour faire disparaître le corps.

À la suite de ces enquêtes, des recherches ont été effectuées avec des chiens spécialisés dans la localisation de restes humains et avec le soutien de pompiers forestiers dans une zone naturelle de la municipalité valencienne de Manuel, où la piste de Marta Calvo a été perdue, bien que encore une fois, ils ont échoué.

Le dernier dispositif de recherche a eu lieu en octobre dernier dans une maison abandonnée situé entre les villes valenciennes de Manuel et Villanueva de Castellón, des enquêtes prévues à la suite des déclarations d’une femme qui croyait à l’époque identifier le suspect dans la région.

La voie judiciaire

Sur le plan judiciaire, une douzaine de femmes qui ont survécu à des relations sexuelles avec l’accusé ont témoigné et ils ont relaté les pratiques qu’ils ont subies, consistant en l’introduction de cocaïne « traîtreusement & rdquor; sur leurs parties génitales.

Après l’accumulation de tous les processus, Jorge Ignacio PJ doit répondre de 33 accusations sur dix femmes (sept vivants et trois décédés) et pour les crimes de meurtre, d’agression sexuelle, d’omission au devoir de secourir, de crime contre l’intégrité morale des victimes et contre la santé publique.

Jorge Palma, accusé du meurtre de Marta Calvo. | .

Ce Colombien de 38 ans restera vraisemblablement en prison, malgré le fait qu’il célèbre en décembre prochain deux ans de détention préventive, puisque le juge d’instruction a déjà convoqué les parties à titre préliminaire.

Sa vie au pénitencier n’est pas facile, étant donné qu’il a eu plusieurs problèmes de coexistence et de confrontations avec d’autres détenus, et en décembre dernier, il a été transféré de la prison de Picassent (Valence), où il était resté depuis sa remise à la Garde civile. , au Castellón de Albocàsser.

Profil de tueur

Selon plusieurs rapports psychiatriques et médico-légaux qui figurent déjà dans le résumé de l’affaire, Jorge Ignacio PJ « Il ne présente pas d’altérations psychopathologiques, ni de symptômes de maladie mentale, ni de déficience mentale, ni de trouble mental ».

De l’avis du criminologue valencien Vicente Garrido, il s’agit d’un « meurtrier en série » ou d’un « prédateur mortel » défini par la « compulsion à tuer », un « meurtrier sexuel sadique » qui cherche à « obtenir une domination et un contrôle total sur l’autre personne . « .

C’est ce qu’indique un rapport demandé par l’avocat valencien Juan Carlos Navarro, qui exerce l’accusation au nom des deux autres jeunes femmes qui seraient décédées aux mains de cet homme.