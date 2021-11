Deux ans plus tard, quel est l’état de Stadia ?

Il est difficile de croire que cela fait deux ans que Google Stadia est sorti. Comparé à la fanfare excessive au moment de la sortie, Stadia est étrangement silencieux depuis un certain temps maintenant, les choses semblant bourdonner en arrière-plan.

Bien sûr, il s’est passé beaucoup de choses dans le monde depuis lors – de nouvelles consoles, une pandémie mondiale en cours, etc. – mais nous avons pensé profiter de cette occasion pour jeter un œil à l’état de Stadia en 2021. A-t-il été à la hauteur le battage médiatique ou est-il destiné au tristement célèbre cimetière de Google ? Nous couvrirons tout cela et plus encore.

Toujours la meilleure technologie de streaming, pour l’instant

En commençant sur une note positive, il est clair que Stadia a toujours le dessus en matière de performances de streaming. D’autres plates-formes (en particulier, GeForce Now) ont peut-être rattrapé ou dépassé les 4K/60fps que Google a atteint au lancement, mais l’expertise de l’entreprise en matière de technologie de streaming est inégalée.

Peu importe où vous diffusez (mobile, PC ou TV via un Chromecast), Stadia offre la latence la plus faible et la meilleure expérience globale. Il est également exceptionnellement pratique à utiliser, en lançant n’importe quel jeu de votre bibliothèque en quelques secondes seulement.

Lire aussi: Google Stadia contre GeForce Now

Certes, ce n’est pas un grand changement par rapport à il y a deux ans. Hormis les nouvelles fonctionnalités logicielles, les performances sont restées les mêmes. Google a initialement évoqué la facilité des mises à niveau matérielles dans le cloud, mais nous n’avons encore rien vu de tel. Pendant ce temps, GeForce Now propose des GTX 3080 dans le cloud et Xbox Cloud Gaming fonctionne sur de toutes nouvelles lames de serveur Xbox Series X.

Le matériel basé sur Linux de Stadia exécute toujours très bien la plupart des jeux, mais avec littéralement toutes les autres plates-formes de jeux en nuage apportant d’énormes améliorations d’une année à l’autre, cela devient un peu long dans la dent. Avec le déclin du support de Google pour la plate-forme dans son ensemble, il est peu probable que le nouveau matériel arrive de si tôt.

Une bibliothèque de jeux en expansion (lente)

Google a promis plus de 100 nouveaux jeux cette année au début de 2021, et la bonne nouvelle est qu’il est en bonne voie pour atteindre cet objectif. Il n’y a pas eu autant de sorties qu’en 2020, mais à mesure que les vacances s’intensifient, il devrait y avoir une augmentation significative du nombre de nouveaux jeux à venir sur la plate-forme.

Cela dit, la grande majorité ont été des jeux indépendants. De bons jeux indépendants, bien sûr, mais toujours pas les gros frappeurs AAA que vous voyez sur d’autres plateformes. Mis à part quelques exceptions notables comme Hitman 3, Resident Evil Village, Humankind et Outriders, la plupart du catalogue a été rempli de versions relativement mineures et de ports de titres plus anciens.

Lire aussi : La liste complète des jeux Google Stadia

Pour aggraver les choses, le support après la publication des développeurs est souvent limité. Les correctifs, comme la mise à jour longuement retardée des Outriders, arrivent sur Stadia bien après les autres plates-formes. Dans d’autres cas, ils ne viennent pas du tout. Humankind, qui a été le premier jeu à prendre en charge l’impressionnante fonction tactile directe de Stadia, n’a toujours pas publié de mise à jour critique qui a frappé les clients PC il y a des mois.

Le manque de support des développeurs après-vente n’est pas surprenant, mais c’est décevant.

C’est certes décevant, mais ce n’est pas très surprenant. Avec une base de joueurs aussi limitée sur Stadia, il n’y a tout simplement pas beaucoup d’incitations pour les développeurs. Auparavant, Google ne faisait que verser de l’argent aux développeurs pour qu’ils portent leurs jeux, mais ces derniers temps, cela n’a pas été le cas. On pourrait penser qu’avec les économies réalisées grâce à la fermeture de ses studios propriétaires, la société aurait pu allouer plus de ressources ici, mais au lieu de cela, cela a été plus de silence radio.

Des versions majeures comme la trilogie remasterisée de Grand Theft Auto et Battlefield 2042 ont complètement ignoré la plate-forme. Comparé à Xbox Cloud Gaming, qui vient d’ajouter la version bêta multijoueur Halo Infinite le jour de sa sortie, Stadia ressemble à une réflexion après coup.

Le silo Stadia

Edgar Cervantes / Autorité Android

Malgré les grandes promesses faites il y a deux ans, Stadia semble toujours être sur une île dans le spectre plus large des services Google. Il existe certaines intégrations entre Stadia et YouTube, comme la diffusion en direct instantanée 4K, mais à part cela, il se sent remarquablement isolé.

Tellement isolée, en fait, qu’il a fallu près d’un an pour que la plate-forme soit ajoutée au Chromecast de 2020 avec Google TV. Cet appareil lui-même a été lancé près d’un an après Stadia, et il est choquant qu’à aucun moment du développement quiconque n’ait envisagé d’ajouter la plate-forme de streaming basée sur Chromecast de l’entreprise au service, mais nous y sommes.

Stadia n’est pas proposé avec Pixel Pass, Google One ou YouTube Premium.

Côté mobile, Stadia était initialement commercialisé comme un argument de vente majeur pour les téléphones Pixel. En fait, cela n’a fonctionné avec les téléphones Pixel que pendant les premiers mois du marché. Lors de la sortie du Pixel 6 et du tout nouveau Pixel Pass, Stadia était introuvable. Stadia Pro n’est pas non plus inclus dans les offres groupées avec Google One ou YouTube TV/Premium.

Pendant ce temps, YouTube Premium vient d’être ajouté en tant qu’avantage du Xbox Game Pass Ultimate. Vous savez, ce service qui inclut Xbox Cloud Gaming. Si ce type d’accords est possible avec des entreprises rivales, ils devraient également l’être au sein de la même entreprise.

L’avenir de Stadia

N’ayant pas réussi à capitaliser sur son avance initiale dans l’espace de jeu en nuage, Stadia est en grande partie au même endroit qu’il y a un an. C’est-à-dire que le service fonctionne bien mais souffre d’un manque total de direction dans la gestion.

Les opposants à Stadia n’ont pas manqué au fil des ans, mais Stadia ne fermera probablement pas ses portes de si tôt. Dans le même article qui a annoncé la fermeture de Stadia Games & Entertainment, Phil Harrison – vice-président et directeur général de Google – a écrit que la société « continuera à investir dans Stadia et sa plate-forme sous-jacente pour offrir la meilleure expérience de jeu en nuage à nos partenaires et la communauté des joueurs.

Stadia peut devenir le backend d’un autre service de streaming de jeux plus qualifié d’une entreprise.

À l’époque, cela ressemblait à un double langage d’entreprise, mais cela s’est finalement concrétisé en novembre lorsque la technologie Stadia a été utilisée par AT&T pour offrir une démo de Batman: Arkham Knight – un jeu qui n’est pas proposé sur Stadia proprement dit. Au fil du temps, il semble de plus en plus probable que Stadia devienne purement une solution backend, avec d’autres entreprises plus capables qui concluent des accords avec des éditeurs et fixent les prix avec des services fonctionnant sur la technologie cloud de Stadia.

Et pour être honnête, cela pourrait être la meilleure solution pour tout le monde. Je suis optimiste sur les jeux en nuage depuis des années maintenant, mais à ce stade, Google n’a pas encore prouvé au monde que ce sera l’entreprise qui rendra le streaming de jeux grand public.

Si vous souhaitez essayer Stadia, vous pouvez actuellement vous procurer une Stadia Premiere Edition, qui comprend un contrôleur Stadia et Chromecast Ultra, pour seulement 22,22 $. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez également obtenir une édition Premiere gratuite à l’achat de tout jeu ou pack de jeux de plus de 29,99 $, et de nombreux jeux sont actuellement en vente.

Avez-vous essayé Google Stadia ?

3 voix

Oui, et je l’utilise régulièrement.

33%

Oui, mais je ne l’utilise plus.

33%

Non, mais j’aimerais l’essayer.

33%

Non, et je ne suis pas intéressé.

0%

commentaires