deux ans pour éviter de contracter le covid et de perdre l’odorat

12/05/2021 à 21:46 CET

La vie de Blair Bowman est un tourment à cause de l’anosmie et de l’agueusie. Ce jeune Écossais, qui travaille comme dégustateur de whisky, vit isolé à la maison dans Édimbourg depuis que la pandémie a éclaté de peur de souffrir l’un de ces deux symptômes associés au covid : perte de l’odorat et du goût.

Mais Bowman explique à Efe, dans une conversation virtuelle depuis son domicile, que l’isolement est « son choix » et en tant que tel il est « content de le faire » car « il y a toujours un risque ».L’Ecossais de 31 ans aide les gens du monde entier à « trouver des whiskies incroyables (…) Ils viennent me voir en cherchant à les trouver dans des fûts ou des bouteilles & rdquor ;, explique-t-il, vêtu d’un tee-shirt rouge et d’une barbe proéminente, cheveux mouillés attachés en arrière et lunettes épaisses, dans une interview via Zoom, réalisant ainsi sa retraite sociale.

« Pendant de nombreuses années (il l’a fait) avec des voyages à l’étranger : Asie, Amérique, Europe & mldr ; tout le monde & rdquor; et avait déjà prévu des destinations comme la Chine, le Japon ou Dubaï en 2020 & rdquor;, mais « évidemment tout cela a dû être annulé & rdquor; et « faites-le via Zoom & rdquor ;, exprime.

Lorsque la pandémie a éclaté, il a rapidement pris conscience que Il était « courant que l’un des symptômes du virus soit la perte de l’odorat et du goût & rdquor; etAlors que l’épidémie se poursuit, « il y a toujours un risque & rdquor ;, note-t-il.

« Imaginez qu’un des symptômes devenait aveugle. Artistes, photographes, designers…, au sein de cette industrie & rdquor; personne ne voudrait » prendre le risque d’attraper le virus & rdquor;.

Depuis mars 2020, leurs rendez-vous sont télématiques : avec les dégustations « on envoie au client les échantillons, et ensuite je peux l’aider & rdquor; et conseille également « de grands projets de distillerie innovants & rdquor ;, explique Bowman, qui se vante que son portefeuille de clients contient des ambassadeurs et des membres de la famille royale.

« Je suis incroyablement chanceux d’avoir un travail qui ne ressemble pas à du travail », dit-il. J’étais payé pour voyager autour du monde et parler de whisky ; maintenant le même, mais assis à la maison & rdquor ;.

L’importance de l’odorat

Le dégustateur réfléchit au fait que beaucoup de gens « prennent l’odorat et le goût pour acquis & rdquor;, et souligne son importance en rappelant que » 40% de nos sensations viennent d’elles & rdquor ;.

Du whisky single malt, Bowman est fasciné par le fait que malgré le fait d’avoir les mêmes ingrédients – « l’orge, la levure et l’eau & rdquor; – et le même processus, ils ont tous » un goût différent & rdquor; et il y a « un large éventail de saveurs, une pour chacun de nous, il suffit de chercher. & rdquor;

“Sans odeur, vous n’obtenez pas l’image complète des saveurs et des arômes & rdquor;, affirme qu’il a récemment été nommé « Communicateur de l’année » en Écosse par le magazine « Icons of Whiskey ».

Il se déclare « très content » de son quotidien « confortable », qui l’a habitué à construire ses journées autour de rendez-vous digitaux, avec ses clients en Asie le matin, et en Amérique l’après-midi.

Bowman, qui est également à l’origine de la création du Whisky Day le troisième samedi de mai, a reçu la directive complète pour le vaccin contre le covid-19, qui, exprime-t-il prudemment, « ne l’empêche pas de l’attraper, il atténue seulement le & rdquor;effets.

Au vu de quoi la pandémie est « très volatile & rdquor; et que personne » ne pouvait prédire la nouvelle variante & rdquor;, soutient que tout ce que vous pouvez faire est de « vivre dans le présent, profiter de cette journée (…) et attendre ce qui vient demain. & rdquor;

Après avoir défendu son droit de prendre son temps pour « se sentir prêt » à sortir de son isolement, il affirme que c’est la manière dont il entend continuer à vivre, même si elle est « différente de ce que tout le monde fait ».

En attendant que la situation se calme pour reprendre les voyages internationaux, il est persuadé que les choses vont s’améliorer, comme le lui ont confié certains de ses clients en Asie.

« Là, ils sont plus habitués à porter un masque ; si quelqu’un a un rhume, il n’ira pas travailler « , quelque chose qui contraste avec l’attitude de la société en Europe et aux États-Unis, dont le mépris pour les restrictions sociales ou le port de masques ne fera que « mettre plus de temps à revenir à la normalité ».