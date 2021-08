Deux appareils Amazon à 25 $ que vous devriez acheter maintenant pendant qu’ils sont à prix réduit

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’offres spectaculaires sur les appareils Amazon disponibles en ce moment. Bien sûr, cela ne devrait pas vraiment surprendre. Tout d’abord, nous sommes à la fin de la saison des achats de la rentrée. Deuxièmement, la fête du Travail est dans moins de deux semaines à ce stade. Cela signifie que les premières ventes d’Amazon pour la fête du Travail ont déjà commencé, et il en résulte de nombreuses offres intéressantes sur les appareils Amazon.

Vous cherchez des exemples ? Nous en avons plein. Vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur les caméras Ring Stick Up très populaires que tout le monde adore. Les systèmes Wi-Fi maillés eero 6 ultra-rapides sont jusqu’à 30% de réduction en ce moment, et vous pouvez obtenir le Fire TV Cube pour 99,99 $. Il y a eu une formidable opportunité d’obtenir l’Echo Auto qui ajoute Alexa mains libres à n’importe quelle voiture pour seulement 19,99 $ si vous choisissez une remise à neuf.

Ce sont toutes des offres spectaculaires, mais il y a deux ventes en particulier que vous devez vraiment vérifier. Le très populaire Fire TV Stick Lite et le n°1 des ventes Blink Mini caméra de sécurité pour la maison sont tous les deux en vente pour seulement 24,99 $ !

Deux des meilleures offres d’appareils Amazon d’août 2021

Fire TV Stick Lite

En commençant par le Fire TV Stick Lite, il s’agit du dongle de streaming le plus récent et le plus abordable d’Amazon. Il a été lancé pour la première fois l’année dernière avec un prix de détail de 30 $, et il est censé rivaliser avec le Roku Express HD de 30 $. Contrairement au streamer le plus abordable de Roku, cependant, le Fire Stick d’entrée de gamme est un dongle. Les gens adorent le facteur de forme du dongle car il est si facile à ranger derrière votre téléviseur. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier des cases visibles. Et si vous utilisez un accessoire comme le Fire-Cable Plus à 10 $, vous n’avez même pas à vous soucier d’un cordon d’alimentation visible.

Le Fire TV Stick Lite lui-même est exactement le même que le Fire TV Stick de milieu de gamme qui coûte 40 $. La seule différence est la télécommande Alexa qui l’accompagne. La version allégée est livrée avec une “Alexa Voice Remote Lite” qui n’a pas de boutons de commande TV. Mais à part ça, ce sont les mêmes.

30 $ est plus que juste pour le Fire TV Stick Lite, mais il est en vente dès maintenant pour seulement 24,99 $. Ou, si vous souhaitez passer à la version avec 4K et HDR, le Fire TV Stick 4K est en baisse à 37,99 $ contre 50 $. Nous devrions noter que ces offres étaient censées se terminer le week-end dernier, alors prenez-en une maintenant avant qu’il ne soit trop tard. C’est certainement l’une des meilleures offres d’appareils d’Amazon du mois !

Mini-clignotement

En plus de cela, il y a une autre offre d’appareil Amazon de 25 $ que vous devriez absolument vérifier.

Amazon a une énorme vente en cours en ce moment sur toutes ses caméras de sécurité à domicile Blink. Le Blink Indoor à 70 $ est tombé à 49,99 $ pour cette grande vente, et le Blink Outdoor à 100 $ est à 69,99 $. Ces deux modèles sont très populaires et ils sont tous deux alimentés par batterie avec une autonomie de 2 ans. Mais il existe une caméra Blink encore plus populaire que vous devriez vérifier.

Les Blink Mini caméra de sécurité pour la maison est l’une des caméras domestiques les plus vendues sur l’ensemble du site d’Amazon. Avec un prix de détail de seulement 35 $ et une excellente intégration avec Alexa et les autres appareils d’Amazon, il est facile de comprendre pourquoi il serait si populaire. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez cet appareil photo fantastique en vente pour seulement 24,99 $ jusqu’à la fin de la semaine. Chargez-les définitivement avant que ces offres d’appareils Amazon ne disparaissent!

