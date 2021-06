“Deux arrêts auraient engagé Valtteri Bottas en P4”

Mercedes a déclaré que s’ils avaient mis Valtteri Bottas sur une stratégie à deux arrêts en Styrie, il aurait certainement terminé P4.

Bottas a réussi à devancer Sergio Perez de Red Bull et à monter sur le podium après un lent arrêt du Mexicain qui a ouvert la porte à Mercedes.

À partir de là, Red Bull a converti Perez en une stratégie à deux arrêts, lui disant qu’il serait derrière Bottas dans le dernier tour, une prédiction qui était correcte, mais finalement il était trop tard pour que Perez arrache la 3e place.

Il y a eu une période dans la course où Mercedes envisageait également le double arrêt pour Bottas, mais finalement, Mercedes pense que sa décision de s’en tenir à l’écart était la bonne, car Bottas n’affichait pas le rythme pour avoir pu pour remettre P3 sur la bonne voie.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“Avec Valtteri, nous évaluions ces deux arrêts tout au long de la course et il y a eu une période où, en fait, nous pensions que la dégradation des pneus était en bonne voie pour une stratégie à deux arrêts”, a déclaré James Vowles, directeur de la stratégie du sport automobile chez Mercedes. Vidéo de débriefing de la course GP.

« Valtteri tenait un écart d’environ trois secondes, nous l’avons fait passer de 1,9 à 2,5 à trois secondes et nous l’avons tenu là. La raison pour laquelle nous avons briefé Valtteri pour ce faire était que nous nous assurons que, si cela se dirige vers un double arrêt, nous avons suffisamment d’écart par rapport à Perez pour pouvoir nous arrêter un tour après et le couvrir quand même.

« Nous avons ensuite obtenu de plus en plus de données sur ce pneu dur, de plus en plus de données de dégradation et il y a des modèles en arrière-plan qui sont mis à jour en direct. Le résultat de cela était que nous pouvions voir qu’il était toujours sur la stratégie à guichet unique en termes de dégradation et plus que cela, Perez avait un petit avantage de rythme par rapport à Valtteri.

« La signification de cela est que si nous devions nous arrêter et convertir en deux arrêts, nous déplacerions Valtteri de cette position sur le podium maintenant en quatrième et nous n’aurions tout simplement pas le rythme pour pouvoir rattraper et dépasser. .

« Il s’est avéré que c’était la bonne chose de ne pas s’arrêter, mais Perez s’est arrêté et il a eu un rythme incroyable, mais ce n’était pas suffisant.

« Si la course avait été plus longue de deux tours, cela aurait été, mais ce n’était pas le cas. Donc, notre prédiction de l’endroit où nous étions sur les deux arrêts par rapport à celui était correcte et si nous nous étions arrêtés, nous aurions engagé Valtteri à la quatrième place.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !