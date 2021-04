Deux augmentations de capital à Gérone

26/04/2021 à 17h00 CEST

Marc Brugues

En décembre dernier, Gérone avait annoncé avoir besoin de 8 millions d’euros pour couvrir un budget de 23,8 millions prévu pour la fin de la saison. La réduction drastique des revenus due à la pandémie et surtout au fait de ne pas remonter à la première division a dessiné une situation économique compliquée, avec un dépassement du plafond salarial.

Une tentative a été faite pour réduire les dépenses avec les sorties de Ramalho, Muric Oui Suarez en janvier, mais les montants ont été faibles. C’est pourquoi aujourd’hui jusqu’à deux augmentations de capital ont été annoncées.

Le premier est d’un montant de 3,9 millions d’euros en compensation des crédits aux actionnaires résultant d’un prêt en mars et que le club rend avec des actions. Le second sera, déjà avec de l’argent, de jusqu’à 16 millions d’euros mais il ne sera sûrement pas atteint. À l’approche du 27 mai, date de l’assemblée générale extraordinaire, le club donnera plus de détails.

Dans un communiqué publié cet après-midi, le club a expliqué que l’objectif des deux opérations est d’améliorer la trésorerie de l’entité pour faire face aux pertes projetées pour la fin de cette saison. Aussi pour réduire le dépassement de la limite des frais de personnel, comme établi par les règlements de la Liga. Les deux extensions seront effectuées quelle que soit la catégorie de l’équipe première pour l’année prochaine, que ce soit en première ou en deuxième division.