Deux autres combattants de rue légendaires de Capcom rejoignent Fortnite

Fortnite a sans doute remporté le titre de jeu croisé le plus ambitieux de tous les temps – permettant à toutes sortes de personnages de jeux vidéo, de stars, de chanteurs, d’athlètes et même de super-héros de se jeter dans son univers.

Après l’ajout de Ryu et Chun-Li de la combattant de rue série plus tôt cette année en février, deux nouveaux challengers ont maintenant été annoncés – Cammy et Guile. Ils arriveront dans la boutique d’objets le 7 août.

Faisant son chemin de la base aérienne au bus de combat, Guile – dans toute sa gloire plate – atterrit à Fortnite. La tenue Guile présente les tenues vertes classiques portées pour la première fois dans le Street Fighter II original et ajoute une variante Glistening Guile et KO Backbling prêtes pour la plage.

Membre de Delta Red, Cammy est prête à passer à l’action. En plus de la tenue Cammy classique, vous pourrez également équiper le Borealis Backer Back Bling et la variante Tactical Cammy.

Vous pouvez acheter ces tenues séparément ou ensemble dans un pack spécial :

Intéressé par les deux World Warriors ? Le pack Cammy & Guile comprend à la fois des tenues et des accessoires pour le dos et ajoute l’écran de chargement du deuxième tour en bonus.

Vous pouvez également obtenir un ensemble d’équipement spécial – comprenant la pioche Knuckle Buster de Guile, la pioche Delta Red Bowie Blade de Cammy et un planeur vectoriel V-Trigger, inspiré de la scène originale de Guile :

Enfin, Epic offrira également aux joueurs la chance de gagner le Cammy Outift et le Borealis Backer Back Bling avant qu’ils n’atteignent la boutique d’objets. Pour avoir une chance, vous devrez participer à un tournoi Duos Cammy Cup. Les équipes les plus performantes de chaque région seront récompensées avec les objets, et toute équipe qui gagne 8 points recevra l’écran de chargement du deuxième tour.

Dans des nouvelles connexes, Epic Games a également récemment révélé que la chanteuse Ariana Grande viendrait à Fortnite.

Alors, que pensez-vous des derniers personnages de Street Fighter dans Fortnite ? Reviendrez-vous dans ce jeu pour les voir en action ? Laissez un commentaire ci-dessous.