Deux autres méchants que vous reconnaîtrez confirmés pour Spider-Man: No Way Home

Spider-Man : No Way Home est sans aucun doute le film Spider-Man le plus ambitieux à ce jour. Maintenant, il semble que deux autres méchants rejoignent le groupe déjà dangereux d’ennemis de Spidey dans le prochain film, selon le dernier numéro d’Empire Magazine.

C’est le moment de revenir en arrière. Si tu ne veux pas voir spoilers pour Spider-Man: No Way Home, appuyez sur ce bouton de retour ou lisez ce qui concerne Spider-Man 2, qui arrivera sur PlayStation 5 en 2023.

Selon Empire Magazine, nous verrons le retour du Lézard, encore une fois interprété par Rhys Ifans de The Amazing Spider-Man, et Sandman, interprété par Thomas Haden Church, reprenant son rôle de Spider-Man 3. Photos du magazine La propagation de Spidey publiée sur Twitter mentionne spécifiquement les deux acteurs.

Empire Magazine a mis en avant l’exclusivité de la prochaine aventure du wall-crawler avec la couverture de son prochain numéro :

Les bandes-annonces précédentes ont déjà confirmé Alfred Molina en tant que docteur Octopus de Spider-Man 2 et ont taquiné Green Goblin (Spider-Man) de Willem Dafoe et Electro de Jamie Fox (The Amazing Spider-Man 2). Parallèlement à cela, bien sûr, il y a les rumeurs (qui ne mourront pas) selon lesquelles les anciens Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoignent le casting en tant que leurs Peter Parkers respectifs, bien que Garfield ait catégoriquement nié les rumeurs tout en admettant qu’aucun montant de déni n’était va rassasier les fans curieux de percer les mystères du film avant sa sortie.

Venom: Let There Be Carnage s’est également terminé avec une crainte que les réalités changeantes d’Eddie Brock / Venom de Tom Hardy se retrouvent à regarder un journal télévisé de J. Jonah Jameson sur la véritable identité de Spider-Man. Il semble probable qu’il apparaisse dans No Way Home dans une certaine mesure, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.