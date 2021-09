Deux autres patrons passionnants sur le radar d’Arsenal, selon une source bien informée

On pense qu’Arsenal jette son filet au loin alors qu’il examine des alternatives potentielles à Mikel Arteta.

Le mauvais début de saison des Gunners – qui a été soutenu par Victoire 1-0 de samedi sur Norwich – a conduit à la spéculation selon laquelle Arteta pourrait être en sursis aux Emirats.

Trois défaites lors de leurs trois premiers matchs ont laissé Arteta sentir la chaleur et il a reconnu la nécessité d’une “réaction” contre Norwich, ce qu’il a obtenu.

Arteta, s’adressant à la BBC avant le choc de samedi avec les Canaries, a déclaré: “Nous avons certainement besoin d’une réaction, nous avons besoin de résultats, nous avons perdu trois matchs et certaines choses doivent être changées. On a changé de personnel et on a changé de dynamique pour différentes raisons, allons-y.

“Je ne peux rien demander aux fans, je pense qu’il est temps pour nous de donner aux fans. Au fil des années, ils ont été très patients. Ils doivent ressentir ce qu’ils ont à donner à l’équipe.

Et tandis qu’Arteta a sonné les changements contre Norwich, avec Takehiro Tomiyasu et Aaron Ramsdale, deux des sept nouveaux visages de la défaite 5-0 à Manchester City. Les spéculations ont fait rage sur qui pourrait remplacer Arteta.

TEAMtalk a révélé vendredi que le patron de Brighton, Graham Potter, et le chef de Brentford, Thomas Frank, sont devenus des candidats potentiels à l’entraîneur-chef d’Arsenal.

Arteta est le grand favori de la course au sac de Premier League pour être le premier à sortir.

Mais maintenant, parler sur le podcast de la fenêtre de transfert, Ian McGarry dit qu’Arsenal envisage Christophe Galtier et Brendan Rodgers comme options possibles.

Rodgers a fait du bon travail à la tête de Leicester, qui s’est imposé dans le top six aux dépens d’Arsenal.

Galtier au centre de la chaleur d’Arteta

L’ancien patron du Celtic a mené les Foxes à la gloire de la FA Cup après une victoire 1-0 sur Chelsea à Wembley la saison dernière. Maintenant, son objectif est d’assurer une place parmi les quatre premiers de la ligue aux anciens vainqueurs de Premier League démodés.

L’homme de 48 ans était l’une des nombreuses cibles de Tottenham cet été.

Rodgers, cependant, a rapidement pris ses distances par rapport au rôle, affirmant à quel point il était “très, très heureux” à Leicester.

Rodgers, qui a un accord jusqu’en 2025, a rejeté tout intérêt afin de poursuivre son travail dans les Midlands.

Galtier, 55 ans, quant à lui, pourrait aussi être un homme difficile à leurrer venant de prendre la relève à Nice.

Galtier a guidé Lille vers son premier titre de Ligue 1 en 10 ans, mais a démissionné cet été avec son “time up”.

