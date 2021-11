Deux autres spin-offs de League Of Legends Story vont changer l’année prochaine

Ce sont des moments amusants pour les fans de League of Legends, en particulier ceux qui aiment la tradition étendue; par exemple aujourd’hui a apporté à la fois Ruined King : Une histoire de League of Legends et Hextech Mayhem : Une histoire de League of Legends à la boutique en ligne. Le premier est un RPG au tour par tour et le second un coureur de rythme de Choice Provisions, il y a donc certainement une variété d’offres.

Il convient de souligner que deux autres titres ont été annoncés aux côtés de ces jeux cette semaine, et ils sont tous deux confirmés pour Switch en 2022.

CONV/RGENCE: A League Of Legends Story est développé par Double Stallion Games et sera un « Action Platformer 2D avec un style artistique incroyable qui se concentre sur des combats dynamiques serrés et des opportunités d’exploration uniques offertes par la capacité d’Ekko à voyager dans l’espace et le temps ».

Song of Nunu : A League of Legends Story est une aventure solo de Tequila Works, qui a développé RiME ; bien que ce titre ait eu quelques défis techniques sur Switch, le studio a certainement une bonne forme dans le genre. Nous espérons qu’avec un soutien de haut niveau, l’équipe de développement pourra produire une bonne version Switch du jeu.

Comme nous l’avons déjà dit, c’est le moment idéal pour ceux qui apprécient la longue tradition de League of Legends. Faites-nous savoir si vous êtes enthousiasmé par ces versions dans les commentaires.