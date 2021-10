Deux autres travailleurs non locaux abattus par des terroristes à Kulgam au Cachemire, 11 meurtres rien qu’en octobre

Lors d’une autre attaque ciblée contre des civils au Cachemire, des terroristes ont ouvert le feu sur des ouvriers non locaux dans le district de Kulgam, faisant deux morts et un blessé.

Lors d’une autre attaque ciblée contre des civils au Cachemire, des terroristes ont ouvert le feu sur des ouvriers non locaux dans le district de Kulgam, faisant deux morts et un blessé. Pas moins de 11 civils ont été tués dans des attaques terroristes au Jammu-et-Cachemire ce mois-ci.

« Les terroristes ont tiré sans discernement sur des ouvriers non locaux dans le quartier de Wanpoh à Kulgam. Dans cet incident terroriste, deux non-locaux ont été tués et un blessé. La police et les forces de sécurité ont bouclé la zone », a déclaré la police du Jammu-et-Cachemire.

Les meurtres surviennent un jour après que deux non-locaux – un vendeur de rue et un menuisier – originaires respectivement du Bihar et de l’Uttar Pradesh, aient été tués par des terroristes non identifiés dans les districts de Srinagar et Pulwama.

Plus tôt ce mois-ci, deux enseignants nommés Supinder Kour et Deepak Chand, un éminent pandit du Cachemire et propriétaire de la célèbre pharmacie de Srinagar, Makhan Lal Bindroo, et un vendeur de « chaat » Virendra Paswan du Bihar faisaient partie des personnes tuées par les terroristes.

