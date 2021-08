Deux autres variantes de Covid en cours d’investigation

En cas de détection de nouvelles mutations, ces équipes effectueront la recherche des contacts, l’enquête épidémiologique, procéderont à l’évaluation clinique et prendront les mesures nécessaires.

Le consortium indien de séquençage du génome INSACOG a terminé le séquençage de 58 240 échantillons et surveille les variantes de Covid-19 préoccupantes, notamment Alpha, Beta, Gamma, Delta et Delta Plus. Il y a deux autres variantes à l’étude – Kappa et B1617.3 – a déclaré mardi le Dr SK Singh, directeur du National Center for Disease Control.

La variante Delta est dominante dans le pays et représente actuellement 90 % des cas. La variante Delta Plus a été détectée dans 86 échantillons, dont 34 provenaient du Maharashtra, suivis de 10 dans le Tamil Nadu. Quatre variantes sont désormais observées dans la catégorie Delta Plus, qui n’a montré aucune augmentation exponentielle dans le pays, a déclaré Singh.

Le réseau de l’INSACOG compte 28 laboratoires qui surveillent la variation génomique, tous les États ayant chacun cinq laboratoires et cinq hôpitaux de soins tertiaires et 277 sites sentinelles envoyant 15 échantillons tous les quinze jours aux laboratoires de l’INSACOG. Rien qu’en juillet, l’INSACOG a reçu environ 8 000 échantillons.

Singh a déclaré que le gouvernement avait demandé aux États et aux territoires de l’Union de constituer des équipes d’intervention rapide comprenant des cliniciens, des microbiologistes et un membre d’un collège médical pour suivre les mutations et accélérer le processus. En cas de détection de nouvelles mutations, ces équipes effectueront la recherche des contacts, l’enquête épidémiologique, procéderont à l’évaluation clinique et prendront les mesures nécessaires.

