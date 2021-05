Deux Avengers inopinés auraient pu être révélés dans une nouvelle fuite – .

La période de reconstruction de Marvel a commencé au moment où Captain America (Chris Evans) a remis son bouclier à la fin de Fin du jeu. Il était clair alors et là que les décès des Avengers dont nous avions été témoins étaient permanents, tout comme la retraite de Rogers. Ce n’est pas que nous attendions rien de moins du film Avengers. Robert Downey Jr. et Chris Evans ont tous deux atteint la fin de la ligne, alors Marvel se préparait déjà pour la phase suivante.

Quelques mois plus tard, lorsque Marvel a annoncé le premier film et série télévisée MCU Phase 4, quelque chose était étrange. Pour la première fois depuis des années, il n’y avait pas de film Avengers sur la table. Nous avons expliqué à l’époque que Marvel était en train d’introduire de nouveaux héros, car le MCU venait de s’agrandir. Disney a absorbé Fox et a obtenu les droits de divers personnages emblématiques de Marvel. X-Men, Deadpool et les Fantastic Four seraient disponibles pour toutes sortes de croisements. Les méchants associés à ces histoires et à d’autres méchants que Marvel n’a jamais explorés avaient également besoin de présentations. Ce ne sont pas seulement Black Widow et Iron Man qui sont morts dans Endgame; Thanos est également parti.

Marvel a déjà commencé à présenter certains des nouveaux membres de l’équipe des Avengers avec WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, ainsi que des méchants et des anti-héros. Il a également annoncé le casting des différents films et films qu’il prévoit de lancer jusqu’en 2023. Mais les membres de l’équipe les plus attendus des Avengers restent un mystère. Un nouveau rapport affirme que Marvel les jettera bientôt – ce sont les Quatre Fantastiques, bien sûr.

Certains pourraient affirmer que les Quatre Fantastiques ne sont pas exactement des Avengers, et ils auraient un peu raison. Mais les quatre super-héros ont tous rejoint les Avengers à titre officiel dans les bandes dessinées à un moment ou à un autre. Cependant, ils ne servaient pas tous sous une faction des Avengers. Même s’ils ne l’avaient pas fait, Marvel ne colle pas parfaitement aux bandes dessinées, de sorte que les films MCU peuvent offrir aux Fantastic Four des moyens de rejoindre les Avengers. Sans oublier que nous les qualifierions toujours de Avengers dans tout croisement massif qui impliquerait de sauver le monde, tout comme nous l’avons fait avec les Gardiens dans Avengers.

Il y a aussi le fait que les films Avengers rapportent beaucoup d’argent à Disney, de sorte que tout futur crossover Avengers pourrait bénéficier de l’inclusion des Fantastic Four.

Mais Marvel a été incroyablement timide à propos des Fantastic Four jusqu’à présent. Kevin Feige a confirmé que la première famille arrivait au MCU lorsqu’il a révélé les premiers titres de la phase 4. En décembre dernier, il a finalement annoncé que Marvel redémarrait la franchise et que Jon Watts dirigera le premier film Fantastic Four. Feige n’a rien divulgué d’autre sur le projet à l’époque.

Jon Watts dirigera le nouveau long métrage de Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT – Marvel Studios (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

Plus tôt cette semaine, Marvel a publié une vidéo teaser surprise célébrant l’histoire et l’avenir du MCU. Le clip répertorie les titres de films pour certains des films à venir et révèle les dates de sortie pour d’autres. Fantastic Four a eu un teaser – pas de date de sortie, pas d’annonce de distribution. Le film pourrait être lancé en 2023, le 28 juillet ressemblant à la date de première la plus probable d’après ce que nous savons jusqu’à présent.

Si cette rumeur est exacte, Marvel devra commencer à tourner Fantastic Four l’année prochaine, donc une annonce de distribution doit être imminente. Selon Mikey Sutton de Geekosity, Marvel annoncera le casting cette année. Le fuyant, qui a fourni divers détails sur de nombreux projets MCU au cours des dernières années, ne sait pas qui jouera les quatre super-héros.

Il dit qu’Emily Blunt et John Krasinski restent les favoris des fans pour le couple Sue Storm-Reed Richards, et que les acteurs pourraient encore être dans les cartes pour Marvel. Une source anonyme a déclaré à Sutton que Marvel n’avait pas renoncé à l’embaucher:

Non seulement elle est le choix le plus populaire pour Susan Richards, mais elle est parfaite pour le rôle, c’est une actrice exceptionnelle qui apporterait de la gravité au rôle. Ajouter son épouse dans la vraie vie est la cerise sur le gâteau.

Des rapports précédents, y compris des histoires de Sutton, ont déclaré que Jennifer Lawrence prendrait le rôle, car Blunt l’a refusé. Le fuyant affirme que Marvel a fait une nouvelle offre pour les deux acteurs depuis les rapports du début de cette année.

Indépendamment de qui peut jouer la femme invisible et M. Fantastique, Marvel doit également choisir les deux autres acteurs, Human Touch / Johnny Storm et The Thing / Ben Grimm.

