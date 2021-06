Deux belles soirées à Carlos Paz les 10 et 11 juin par TyC Sports

Alejandro Silva pour la finale et son titre contre Ramírez le 12 juin

Les jeudi 10 et vendredi 11 juin, Sampson Boxing et Tello Box présenteront deux soirées nationales, toutes deux à l’Eleton Resort and Spa, à Villa Carlos Paz, Cordoue, qui comprendront la retransmission de TyC Sports.

Il est à noter que, bien que les protocoles sanitaires correspondants soient conçus et que les deux festivals se dérouleront sous un système de bulle strict, attentif au nombre élevé de personnes touchées par le Coronavirus, tout est soumis aux réglementations nationales et provinciales.

À cet égard, vendredi, le promoteur Carlos Tello tiendra une réunion clé avec les autorités sanitaires de la ville de Villa Carlos Paz, au cours de laquelle les derniers chiffres seront analysés et les protocoles revus.

La fonction du jeudi 10 aura un combat de fond intéressant, chez les poids welters, dans lequel l’ancien champion sud-américain des super-légers, Leonardo Amitrano de San Luis, affrontera le Buenos Aires Elías Haedo en 10 rounds.

Là, en combat en 8 rounds, l’actuel champion national des super-moyens, Sebastián Papeschi, de Buenos Aires, croisera les gants avec le toujours difficile Germán Ignacio Peralta, de Florencio Varela, et les excellents espoirs Neri Muñoz et León Gavilán se présenteront également. .

Le vendredi 11, la grande finale du tournoi des super poids welters “Copa Miguel Castellini” aura lieu entre le missionnaire Alejandro “Cuervo” Silva et Diego “Chacarero” Ramírez du Chaco, où Silva exposera également son titre national de 69.800 kilogrammes.

Dans ce rôle, le KO de Chubut Walter Matthysse Jr, en super-moyens, sera à nouveau présenté et la grande promesse de la boxe de Cordoue, Agustín Vergara, fera ses débuts professionnels dans la division poids plume.

