Deux BID de la ville de New York ont ​​l’intention de s’étendre – WWD

ENCHERIR SUR L’AVENIR : Des plans d’expansion sont en cours dans deux principaux quartiers d’amélioration des affaires de la ville de New York.

Il existe 76 BID qui investissent plus de 170,5 millions de dollars pour desservir 93 000 entreprises et 152 espaces publics. Ils sont supervisés par le département des services aux petites entreprises de la ville. Un BID est un organisme à but non lucratif composé de propriétaires et de locataires commerciaux essayant de promouvoir le développement économique et d’améliorer la qualité de vie d’un quartier.

Pour célébrer l’art, la culture et le commerce noirs, le Meatpacking District et ArtNoir s’associent pour présenter « From A Place, Of A Place ».

Ce festival en cinq parties débutera le 12 août et se poursuivra jusqu’à la fin octobre. Il y aura un assortiment d’événements pendant cette période.

Une grande sculpture intitulée “Whenever/wherever We Can” de l’artiste Olalekan Jeyifous qui sera organisée par Oshun Layne est prévue pour Gansevoort Plaza.

Il y aura une exposition en galerie intitulée “The Meeting Point” organisée par Danny Baez d’ArtNoir et RegularNormal. Cela mettra en vedette les œuvres de 20 artistes noirs émergents et de deux artistes noirs contemporains en résidence.

Une série de performances live multisensorielles « Visions in Motion » dirigée par Dario Calmese est en préparation. Conteurs, interprètes, musiciens et artistes seront à l’honneur. Un autre élément sera un «Guide du Meatpacking District» qui mettra en évidence la voix noire et les entreprises appartenant à des Noirs dans le quartier.

En mettant en lumière des récits sur la culture, le commerce et la communauté noirs, le prochain festival vise à aider à envisager l’avenir du BID local en tant que forum pour élever des voix diverses et percutantes. L’association ArtNoir s’engage à célébrer les œuvres des personnes de couleur, tout en promouvant l’équité culturelle à travers les arts et la culture.

Un autre BID du centre-ville a d’autres plans pour se connecter avec un public plus large. Le conseil municipal de New York a récemment voté pour approuver une législation qui doublera presque les limites du BID du partenariat Flatiron/23rd Street à compter du 1er janvier. Cela s’ajoutera aux services d’assainissement et de sécurité de la région, à la sensibilisation des sans-abri, à la gestion des espaces publics, au marketing, au soutien aux entreprises et au plaidoyer.

Au cours des 15 dernières années, le Flatiron/23rd Street BID s’est concentré sur la zone fortement commerciale de Flatiron et la partie sud de NoMad. il y a 1 384 propriétés dont 344 commerciales qui rejoignent le BID local. Ce chiffre comprend 20 hôtels existants ou en construction, ainsi que des avant-postes commerciaux, alimentaires, historiques et culturels.

Reconnaissant à quel point le travail des BID de la ville est plus important que jamais “alors que nous aidons les entreprises et les quartiers à se remettre de la pandémie et à s’adapter à la vie post-pandémique”, James Mettham, directeur exécutif du Flatiron/23rd Street Partnership, a déclaré que son groupe est s’engage à faire en sorte que les zones nouvelles et existantes du BID soient “des lieux qui donnent envie aux gens de vivre, de travailler, de la visiter et de la jouer au cœur de Manhattan”.

L’entreprise de conception Pentagram fera partie du BID élargi l’année prochaine. Ayant eu trois bureaux différents dans le district de Flatiron au cours des 40 dernières années, y compris son emplacement actuel sur le territoire plus large, Michael Bierut, partenaire de Pentagram, a déclaré: «Nous sommes ravis de faire à nouveau partie du BID… Nous sommes à un moment délicat de cette grande ville. Aller de l’avant exigera de nous tous de l’énergie, de l’imagination et du courage. Heureusement, ces attributs sont en grande quantité chez Flatiron/23rd Street Partnership.