Deux blessés après une explosion de gaz dans une maison à Valence

09/01/2022 à 17:54 CET

Deux personnes ont été blessées, l’un d’eux avec des brûlures au premier degré, après l’explosion de gaz en une maison de la rue Maestro Penella de la municipalité de Buñol (Valence), tel que rapporté par des sources du Consortium provincial des pompiers de Valence.

Les faits se sont produits vers 12h50 et à l’endroit les pompiers ont été déplacés du parc Chiva et un sergent de Requena, ainsi que du personnel médical.

L’incendie a touché la cuisine et la salle à manger de la maison qui ont été presque détruits et la cuisine de la maison attenante a également été touchée.

A cause de l’explosion deux personnes ont été blessées, l’occupant de la maison touchée, un homme de 72 ans, brûlé au premier degré, et son voisin de la maison mitoyenne, un homme de 60 ans, légèrement blessé par la chute des décombres et qui a subi une crise d’angoisse.

Tous deux ont été transférés au Hôpital de Manises, tel que rapporté par des sources du ministère de la Santé.