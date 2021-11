Deux bombes pour l’histoire

« Son entraîneur est venu dans les vestiaires avant le combat et m’a appelé vieux. Je n’ai que quatre ans de plus que Kid Galahad … cela m’a mis très en colère », admet Kiko Martínez à AS. (L’interview complète sera diffusée mercredi sur le podcast AS Audio ‘KO a la Carrera’ https://as.com/masdeporte/2021/11/12/polideportivo/1636743176_560343.html) après avoir remporté l’anglais. L’Elche de 35 ans est le nouveau champion du monde IBF poids plume. Il l’a fait ce samedi après avoir frappé le monarque jusque-là grâce à deux bons crochets. C’était un exploit et c’est de l’histoire ancienne.

Kiko avait reçu toutes sortes d’affronts de la part des fans et de l’équipe rivale lors de la précédente… et il a décidé de parler sur le ring. « Ce qu’ils ont dit n’avait pas d’importance pour moi. J’étais sous pression parce que je savais que c’était ma dernière chance d’être champion du monde », admet Martínez. Cette pression était un aiguillon pour donner à nouveau la cloche. Il l’avait fait en 2013, lorsqu’il s’était rendu à Atlantic City (États-Unis) et avait mis KO Jonathan Romero. Après cette ceinture, chez les super poids coq, deux autres lui sont venus. Depuis 2014, beaucoup voulaient le retirer, mais l’Espagnol n’avait qu’un objectif : rejoindre son idole, Javier Castillejo. Le ‘Lince de Parla’ était le seul de l’histoire à régner en deux pesos (super welters et demi).

Kid Galahad v Kiko Martinez – Titre mondial IBF des poids plume ANDREW BOYERS (Action Images via .)

Le hasard a voulu que l’histoire se répète. Le même mépris que Kiko a subi a été subi par Castillejo lorsqu’il s’est rendu en Allemagne pour lutter contre Felix Sturm. Il a mis KO et a de nouveau été couronné en deuxième division. Martinez l’a fait ce samedi à Sheffield. Une nuit très spéciale. « Je ne sais même pas comment j’ai touché la première main. C’était inné. C’était très spécial, mais je pense un peu plus au premier car économiquement ma situation était pire et le changement était remarquable », admet-il. Désormais, Kiko s’attendra presque certainement à une revanche contre Galahad, même s’il prendra quelques vacances.

TOUS LES CHAMPIONS DU MONDE ESPAGNOLS

Boxer – Poids

Baltasar Belenguer – coq

José Legrá – stylo

Pedro Carrasco – léger

Perico Fernández – super léger

José Durán – super welter

Miguel Velázquez – super léger

Cecilio Lastra – stylo

Javier Castillejo – super welter et demi

José A. López Bueno – voler

Jorge Mata – minime

María Jesús Rosa – minimale

Gabriel Campillo – poids mi-lourd

Kiko Martínez – super poids coq et coq

Joana Pastrana – minimum

Miriam Gutiérrez – poids léger