Deux caisses de retraite canadiennes achèteront chacune 25 % du capital de la première NHAI InvIT

Le NHAI InvIT contiendra initialement cinq tronçons d’une longueur cumulée de 389 km. Les tronçons, qui font partie des NH-27, NH-44 et NH-48, sont répartis dans le Gujarat, le Rajasthan, le Karnataka, le Maharashtra, le Telangana et l’Andhra Pradesh. D’autres tronçons routiers devraient être ajoutés ultérieurement.

Deux caisses de retraite canadiennes — Canadian Pension Plan Investment Board et Ontario Teachers’ Pension Plan Board — acquerront chacune une participation de 25 % dans le tout premier Infrastructure Investment Trust (InvIT) de la National Highways Authority of India (NHAI).

« Les unités de solde ont été placées auprès d’un ensemble diversifié d’investisseurs institutionnels nationaux comprenant des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des fonds communs de placement, des banques et des institutions financières », a indiqué l’autorité dans un communiqué.

Compte tenu de la nature à long terme des actifs, les parts d’InvIT ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels internationaux et nationaux. Les parts ont été émises dans le cadre du placement privé en vertu du règlement SEBI InvIT de 2014 à la fourchette d’évaluation supérieure de 101 Rs par part. Les unités seront cotées sur NSE et BSE après Diwali.

La valeur totale de l’entreprise des cinq routes a été fixée à 8 011,52 crore de roupies. NHAI InvIT finance cela par le biais d’une dette de 2 000 crores de Rs auprès de la State Bank of India, de l’Axis Bank et de la Bank of Maharashtra.

Le solde est financé par l’émission d’unités de Rs 6 011,52 crore à des investisseurs institutionnels internationaux et nationaux, et NHAI en tant que sponsor. Le sponsor conservera, en règle générale, une participation de 15 % dans l’InvIT pendant trois ans.

L’InvIT, lancé le 29 octobre, a été fermé pour un abonnement. Le conseil d’administration de l’Investment Manager de NHAI InvIT s’est réuni mercredi pour décider de l’attribution des parts aux investisseurs.

