Deux caméras selfie, et l’une d’elles est de 50MP

La série V de téléphones de milieu de gamme de Vivo a tendance à se concentrer sur l’expérience selfie, avec des entrées précédentes offrant des fonctionnalités telles que des appareils photo 44MP et même des modules flash LED. Maintenant, la société a annoncé les Vivo V23 et V23 Pro, poursuivant cette tradition de prioriser les selfies.

Les deux téléphones partagent un certain nombre de fonctionnalités, à commencer par les caméras selfie. Attendez-vous à trouver une caméra selfie principale de 50MP sur les deux appareils (prenant en charge la vidéo 4K et la mise au point automatique), accompagnée d’un vivaneau ultra-large de 8MP pour les photos de groupe et des situations similaires.

Parmi les autres caractéristiques communes notables, citons un écran FHD + OLED 90 Hz avec une encoche, les mêmes caméras arrière secondaires (8MP ultra large et 2MP macro), une charge filaire de 44 W et un verre fluorite AG à changement de couleur dans les coloris or ou noir. En parlant de design, les téléphones mesurent également un peu moins de 7,4 mm d’épaisseur et pèsent moins de 180 grammes.

Les téléphones ont également des références RAM/stockage identiques, disponibles en versions 8 Go/128 Go ou 12 Go/256 Go.

Série Vivo V23 : en quoi diffèrent-elles ?

Le modèle le plus cher de Vivo propose un SoC Dimensity 1200 qui devrait permettre des performances de niveau moyen à haut de gamme. En comparaison, le modèle vanille propose un chipset Dimensity 920 qui correspond globalement à celui du Snapdragon 765G.

Le V23 Pro propose également une batterie de 4 300 mAh et un écran incurvé de 6,56 pouces, tandis que le V23 standard propose une batterie de 4 200 mAh et un écran plat de 6,44 pouces.

Passant au champ de la caméra, les deux téléphones partagent des caméras arrière secondaires mais diffèrent en ce qui concerne l’objectif principal. Attendez-vous à un appareil photo principal de 108 MP (Isocell HM2, pixel de 0,7 micron) sur la variante Pro et à un tireur principal de 64 MP sur le V23 standard. Il convient également de noter que la variante Pro prend en charge la vidéo selfie 4K/60fps tandis que la vanille V23 plafonne à 4K/30fps.

Prix ​​et disponibilité de la série Vivo V23

Il semble que Vivo vise une plus grande disponibilité avec ces nouveaux téléphones que ses produits phares 2021. La société a déclaré que le téléphone serait progressivement commercialisé sur plus de 50 marchés, à partir d’aujourd’hui. La première vague de pays sera l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les marchés de l’APAC, de l’Europe et du Moyen-Orient recevant les téléphones « au cours des prochains mois ».

Attendez-vous à payer un prix de départ de 38 990 Rs (~ 524 $) pour le Vivo V23 Pro en Inde et de 29 990 Rs (~ 403 $) pour le V23 standard.

Que pensez-vous de la série Vivo V23 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Série Vivo V23 : Chaud ou pas ?

1 voix

