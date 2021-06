Deux chansons emblématiques de la bande originale de Twilight sont enfin en streaming, et les fans ne peuvent pas en avoir assez

Comment sommes-nous arrivés ici ? Eh bien, pour être honnête, c’est assez aléatoire et inattendu. Les chansons sont disponibles à l’achat dans le cadre de la bande originale depuis un certain temps, mais le manque d’options de streaming était probablement lié au droit d’auteur. Toute la discographie du groupe est par ailleurs disponible en streaming, mais Paramore a écrit la chanson pour Twilight sur Atlantic Records, apparemment également via le propre label du groupe, Fueled By Ramen, ce qui l’a peut-être liée à des complications de streaming au fil des ans. Quoi qu’il en soit, les fans perdent la tête parce que les chansons sont enfin si accessibles “ENFIN”.