Deux chatons errants aveugles sauvés à quelques semaines d’intervalle et réunis dans un « miracle de Noël » | Royaume-Uni | Nouvelles

Gabriel avait 14 semaines lorsqu’il a été retrouvé seul à Peterlee, dans le comté de Durham, quelques jours avant Noël l’année dernière. Un autre chaton, Arthur, a été découvert dans la cour du même constructeur quelques semaines plus tôt.

Les sauveteurs de la RSPCA ont réalisé que les deux hommes étaient frères et qu’ils se sont « instantanément reconnus » lorsqu’ils ont été réunis.

Les chatons, qui sont tous les deux aveugles, ont maintenant été placés avec la propriétaire de chat expérimentée Helen Marritt, 44 ans, du comté de Durham.

L’inspecteur de la RSPCA, Krissy Raine, qui a sauvé Gabriel, a déclaré: « Nous pensons que le pauvre Gabriel a perdu ses deux yeux après avoir eu la grippe féline alors qu’il était un petit chaton et que cela lui a laissé les orbites vides.

« Après avoir raconté son histoire à l’un de mes collègues, nous avons réalisé qu’elle avait sauvé un autre petit chaton de la même région quelques semaines auparavant et qu’ils étaient frères.

« C’était tellement merveilleux de les réunir ; c’était un miracle de Noël.

« Ils se sont immédiatement reconnus et c’était vraiment réconfortant de savoir qu’ils se sont revus. »

Le chaton Ginger Gabriel a subi une intervention chirurgicale pour fermer les yeux afin d’éviter toute infection future.

Arthur, qui est roux et blanc, s’est fait enlever les deux yeux lors d’une intervention chirurgicale lorsqu’il a été secouru six semaines avant Gabriel, car il souffrait d’une maladie douloureuse appelée entropion qui les avait endommagés.

« Ils se sont si bien installés et, après un peu de confusion au début, tous les chats s’entendent très bien maintenant.

« Greebo aime particulièrement avoir de nouveaux chats avec qui jouer et ils passent tous des heures à courir après des balles dans la pièce.

« Il est parfois difficile de croire qu’Arthur et Gabriel ne peuvent pas voir, c’est vraiment incroyable de les voir jouer, ils sont si intelligents.

« Arthur aime ‘aider’ Andy à travailler à domicile en grimpant sur ses épaules et en lui tenant compagnie.

« Gabriel aime moins la compagnie humaine, mais aime tous nos autres chats et les suit partout, ce qui est vraiment adorable. »

La famille a huit chats au total et a hâte de les gâter ce Noël.

Mme Marritt a déclaré : « Noël avec les huit chats sera hilarant et chaotique ; nous parions déjà sur la durée de vie du sapin de Noël, d’autant plus qu’Arthur et Gabriel sont si curieux et adorent grimper !

« Ils adorent tous les deux jouer dans des boîtes et courir après des boules de papier froissé, alors le jour de Noël sera le paradis pour eux !

« Tous les chats auront leur propre bas spécial, donc la cheminée sera un peu pleine cette année, mais nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement. Arthur et Gabriel sont nos petits miracles de Noël et nous les aimons tellement.

