Deux chemins vers une course haussière de Bitcoin et s’il suit une phase baissière

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 50% par rapport aux sommets récents, tombant à seulement 30000 $ en un instant. La vente a suffi à choquer l’ensemble du marché, ce qui a entraîné le dépôt du plus grand nombre de règlements et de pièces depuis le jeudi noir.

On dit maintenant que la course haussière est terminée, mais il existe potentiellement deux chemins différents que la crypto-monnaie pourrait emprunter en fonction du RSI et des performances passées du marché haussier.

Le sommet de la Crypto Bull Run arrive-t-il?

Après plus d’une année complète de tendance haussière, le marché volatil de la cryptographie a anéanti des mois de progrès en quelques jours. Le renversement brutal a provoqué une baisse de 50% dans tous les domaines, et cela a suffi à effrayer le marché.

Lecture connexe | La fractale de la phase d’ours met en garde contre la douleur, le marché haussier du Bitcoin restera intact

Plusieurs signaux majeurs sont également apparus, tels que l’indicateur Pi Cycle Top et l’indice de force relative atteignant des niveaux de surachat au cours du mois. Le RSI mensuel, cependant, a été abaissé par les baissiers et est revenu à la plage normale de l’oscillateur.

Le RSI mensuel semble particulièrement baissier | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Il existe également une divergence baissière s’étendant à travers les sommets du cycle haussier passé, ce qui pourrait fournir des indices sur ce qui est à venir.

Si les baissiers peuvent refermer l’indice mensuel de force relative en dessous des niveaux de surachat, alors le marché haussier pourrait se terminer selon le scénario de 2017 B.Le scénario A, cependant, montre que le taureau maintient le niveau clé et fait une autre poussée radicale vers le haut pour terminer le taureau. marché.

Les prévisions orageuses de Bitcoin pourraient conduire à un scénario inattendu

Dans le scénario A, le modèle stock-flux devrait prouver sa précision, et la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière ciblera des centaines de milliers de dollars par pièce.

Mais que se passe-t-il si le modèle de flux boursier et tous les principaux analystes qui ont vu un graphique Bitcoin se trompent complètement sur les attentes ou si quelque chose de catastrophique se produit? Cela semble irréaliste, mais rien n’est garanti sur les marchés, pas même le succès de Bitcoin.

Une multitude d’analystes ont produit des graphiques montrant à quoi ressemble cette route pour des centaines de milliers de personnes, mais à quoi ressemblerait plutôt un effondrement dévastateur?

Attention à un point faible dans le nuage Ichimoku | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Si un marché baissier se produit maintenant et que le modèle de flux boursier rend les attentes si élevées, l’horizon d’investissement court des investisseurs impatients pourrait entraîner une vente plus forte si la BTC ne parvient pas à négocier des centaines de milliers d’ici la fin de l’année. .

Une défaillance du marché haussier et une incapacité à produire les résultats attendus par les investisseurs pourraient amener les investisseurs à abandonner complètement la crypto-monnaie. À moins qu’ils ne s’intéressent à la technologie. L’avertissement d’un tel événement est un point faible du cloud mensuel Ichimoku.

Lecture connexe | Le manque de volume de “ capitulation ” suggère que Bitcoin est voué à la baisse

Le graphique des prix mensuels en Bitcoin forme également un énorme coin baissier qui a eu lieu au cours de près d’une décennie. Une panne pourrait définir la trajectoire pour passer par le flip Kumo, qui est une configuration courante en fonction du fonctionnement de l’indicateur lui-même.

Et même si toute personne optimiste à distance sur Bitcoin rejetterait immédiatement cela, il est indéniable que la torsion du cloud est là. Les taureaux n’ont pas non plus vu la baisse récente venir, pourraient-ils également être aveugles à cette possibilité?

Image sélectionnée d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com