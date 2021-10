Deux clans roumains ont forcé 37 enfants à voler des personnes âgées aux distributeurs automatiques de Madrid

21/10/2021

Le à 09:39 CEST

Ils se tinrent près des caissiers et attendirent. Lorsque la victime, dans la plupart des cas des personnes âgées, s’est approchée pour obtenir de l’argent, elle a agi. Ils avaient l’habitude d’utiliser deux modes opératoires : soit ils distrayaient, juste au moment où les anciens retiraient l’argent avec un objet (ce qu’on appelle en argot policier « béquille & rdquor ; », ou ils ont utilisé la violence. Parfois, ils battent le les personnes âgées jusqu’à ce qu’elles tombent au sol. Ce sont des enfants de moins de 14 ans, forcés dans de nombreux cas par leurs propres parents, qui n’étaient pas scolarisés et ont été contraints de commettre des crimes. Ils sont venus de Roumanie à la recherche d’une vie meilleure. Ils se sont perdus en chemin.

Après une enquête complexe, la police nationale les a traqués. Le résultat de leurs enquêtes s’est conclu par le démantèlement d’un réseau criminel qui opérait dans différentes parties de la carte, avec une force spéciale à Madrid. 26 personnes ont été arrêtées et inculpées des crimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation criminelle, d’appartenance à une organisation criminelle et de crime contre les droits et devoirs de la famille. Les enfants, 37 au total, ont été placés sous protection car inattaquables.

Dix mois

L’enquête a commencé en décembre de l’année dernière lorsque les agents ont détecté une augmentation des plaintes pour vols et vols aux distributeurs automatiques de billets à des personnes âgées dans toute la Communauté de Madrid. Après l’analyse, ils ont découvert un modèle commun. Ils n’ont pas mis longtemps à découvrir qu’il existait un groupe organisé de divers clans familiaux qui ont utilisé et exploité des mineurs, dans de nombreux cas leurs propres enfants, pour commettre ces crimes. Il avait une structure parfaitement définie et la répartition des tâches était parfaitement suivie.

Au sommet se trouvaient les parents de deux familles qui étaient chargés de décider le domaine d’activité des mineurs commettre les vols. Un peu plus bas dans la pyramide se trouvaient les patriarches d’autres familles qui servaient d’intermédiaires entre les chefs et les autres mineurs. Les mineurs ont été conduits aux différents guichets automatiques choisis. Sur la dernière marche se trouvaient les enfants, pour la plupart non scolarisés, qui ont commis les agressions. L’organisation se composait d’un total de 18 adultes, huit mineurs imputables et 37 autres sans responsabilité pénale et âgés de moins de 14 ans.

Tout a été conçu pour que personne ne se torde. Mesurant tout dans le détail, ils sont venus fixer un plan B utilisé lorsque les enfants avaient un rôle excessif et pouvaient être reconnus par les agents, ou étaient plus âgés. Il s’agissait de ce que l’on appelait les « tournées criminelles » qui consistaient essentiellement à les faire tourner. Les enfants « brûlés & rdquor; ils ont été transférés vers d’autres lieux où les activités criminelles se sont poursuivies, même dans d’autres pays européens.

Les arrestations ont eu lieu en Getafe et Fuenlabrada le 13 octobre. Une centaine d’agents ont procédé à la perquisition de cinq maisons dans lesquelles ils ont saisi près de 10 000 euros en liquide, plusieurs montres haut de gamme, des téléphones portables et divers documents qui est en cours d’analyse par les chercheurs. L’opération a permis d’élucider plus de 200 agressions contre des personnes âgées qui ont été dévalisées aux guichets automatiques dans différentes parties du pays. Les 37 mineurs inattaquables ont été placés sous la protection du Groupement des Mineurs de la Police Nationale.