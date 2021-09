Deux combats à la une et le retour de Khamzat Chimaev couvrent l’affiche de l’UFC 267

in

Deux combats pour le titre et le retour attendu de Khamzat Chimaev décorer le retour de UFC à Fight Island à la fin octobre.

Avec lui UFC 267 Cinq semaines après sa création, la promotion a publié l’affiche officielle du PPV, qui ne présente que certains de ses combats les plus attrayants.

En plus des combats à la une, qui impliquent Jan Blachowicz et Aljamain Sterling défendre leurs ceintures, la Main Card salue le retour de Islam Makhaev, qui part à la recherche de la plus grande victoire de sa carrière lorsqu’il rencontre l’ancien champion des poids légers, Rafael Dos Anjos.

L’UFC aura lieu le 30 octobre depuis l’Etihad Arena à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

