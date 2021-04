“Deux courses ne peuvent pas décider de l’avenir de Rossi”

09/04/2021 à 15:33 CEST

Valentino Rossi a joué au Qatar dans son pire début de saison depuis 2000, lors de sa première dans la catégorie reine. L’Italien a récolté deux résultats décevants (12e et 16e) dans les deux courses disputées sur le circuit de Losail, ce qui a de nouveau déclenché les rumeurs d’abandon. Et c’est qu’à 42 ans et bien qu’il n’ait pas gagné depuis Assen 2017, Rossi insiste pour être à nouveau compétitif. Seulement cela, sa capacité à se battre pour les podiums et les victoires, marquera sa continuité ou non dans le championnat.

Uccio salucci, ami et confident de Valentino et manager de son VR46 Academy, a voulu faire face aux critiques et a souligné que le ‘docteur’ n’abandonnera pas: “Malheureusement, la Coupe du monde n’a pas commencé de la meilleure façon pour Vale. Losail’s They weren pas seulement deux grands prix, car dans la course, il a souffert de l’usure des pneus arrière, ce qui lui est arrivé depuis quelques années. C’est dommage de l’avoir vu jusqu’ici en qualifications, mais il y a eu des aspects positifs pendant ces deux semaines. Tout d’abord, je parle du rythme de course qu’il a trouvé dimanche, car il était constant et non irrégulier. Il se peut que de l’extérieur cela puisse passer à l’arrière-plan, mais c’était l’un des aspects sur lesquels Vale voulait avoir des réponses. En fin de compte, comme nous le savons tous, le résultat est ce qui compte et nous regardons déjà Portimao », affirme-t-il dans des déclarations à GPOne.

Uccio insiste sur la capacité de réaction de Valentino: “Comme il l’a dit lui-même, se mettre en colère est inutile, c’est quelque chose qui déçoit. Mais nous le connaissons bien, Vale est dur et endurci. Il est toujours sorti de l’adversité et je suis convaincu que lou le fera à nouveau cette fois. Je peux dire que Valentino veut courir et je suis convaincu que bientôt nous le verrons aller vite sur la Yamaha. Il met toujours une grande détermination dans ce qu’il fait. Je suis convaincu qu’à Portimao ce sera à nouveau rapide ».

“Absolument, on ne peut plus parler de retrait. Deux races ne peuvent pas décider de l’avenir de Valentino. La Coupe du monde ne fait que commencer et nous verrons comment elle se comportera dans les futurs Grands Prix. S’il est fort et compétitif dans les quatre ou cinq prochaines courses, il continuera sûrement en MotoGP; sinon nous verrons. Honnêtement, il n’a pas encore pris sa décision a propos. Il reste deux mois avant cette date où nous saurons à quoi ressemblera notre 2022 », conclut la« main droite »de Rossi.