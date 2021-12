Deux crypto doggy sont cotées sur Unocoin, la principale bourse indienne : Shiba Inu et Dogecoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin Shiba Inu et Dogecoin entrent dans le principal échange de crypto-monnaie en Inde.

Unocoin, la principale plateforme de trading crypto-to-fiat en Inde, a ajouté la prise en charge de Dogecoin et Shiba Inu, les deux crypto-monnaies concurrentes du doggy meme.

Les deux plus grandes pièces meme sont désormais disponibles à la négociation sur cet échange, selon un communiqué de la société sur Twitter :

Hello les amis, #doge et #SHIB sont enfin disponibles sur Unocoin.

Les utilisateurs de l’échange peuvent désormais échanger Dogecoin contre la monnaie fiduciaire indienne – la roupie.

Cependant, il n’y a pas de paire fiduciaire pour Shiba Inu – cette pièce doggy peut être échangée contre Tether, la pièce stable numéro un liée à l’USD.

Aussi, dans le compte Twitter annonce un concours à partir d’aujourd’hui pour ceux qui opèrent avec ces devises sur l’échange.

À propos de l’échange Unocoin

Unocoin, qui a été fondée en 2013, est connue comme la plateforme de trading Bitcoin-roupie la plus utilisée en Inde, ce qui lui a valu le surnom de « Indian Coinbase », selon Utoday. En octobre, il a ajouté la prise en charge des transactions UPI (Unified Payment Interface), permettant aux utilisateurs de déposer de l’argent fiduciaire sur la plate-forme beaucoup plus rapidement.

Ce n’est pas la première plateforme indienne à accepter Shiba Inu, cela a déjà été fait par ZebPay, une autre des plus anciennes plateformes de crypto trading du pays.

De plus, le mois dernier, CoinDCX, la première licorne indienne de crypto-monnaie, a intégré Shiba Inu dans son application axée sur la vente au détail. D’autre part, la troisième pièce de monnaie doggy meme, Floki, a été associée le mois dernier au club de football indien Kerala Blasters FC, ce qui l’aidera à se promouvoir.

Cela se produit également dans une situation réglementaire pour laquelle les attentes sont élevées. Le projet de loi indien de crypto-monnaie dont on parle tant sera bientôt rendu public, selon les médias locaux. Il doit être approuvé par le cabinet du syndicat. Alors qu’on pensait initialement que toutes les crypto-monnaies privées seraient interdites en Inde, il a été rapporté plus récemment que le projet de loi viserait à réglementer la crypto plutôt que de l’interdire. Le Securities and Exchange Board of India sera chargé de superviser les actifs numériques.

