Deux décennies de la mythique fête d’Halloween du Betis

30/10/2021 à 01h13 CEST

pari

Il est étrange qu’un film de cet événement n’ait pas encore été réalisé. Benjamín Zarandona était chargé d’étendre la popularité de la fête d’Halloween américaine dans toute l’Espagne. Le joueur du Betis a organisé une fête qui est l’histoire de la ville de Séville, réunissant presque toute l’équipe du Betis. Des milliers d’histoires et de nombreuses versions ont été racontées sur cette nuit, mais celle sur laquelle tout le monde s’accorde est l’apparition de l’homme d’affaires et président du club Verdiblanco, Manuel Ruiz de Lopera, avec l’entraîneur Juande Ramos.

Cela faisait quelques mois que l’équipe de Séville avait été promue en première division et Lopera ne voulait pas que son équipe perde à nouveau le contrôle. Quelqu’un lui a parlé de celui qu’il avait installé chez Benjamin et, ni court ni paresseux, il a appelé son coach et ils sont tous les deux arrivés après minuit pour la fête. Le président a été dégoûté par ceux de l’époque lorsqu’il a retrouvé près de 200 personnes dans le chalet du joueur. « C’est devenu incontrôlable. Je n’avais invité que 30 amis », se défendit le joueur des années plus tard.

Lopera est passé en mode inspecteur des douanes, vérifiant la maison de haut en bas alors que les gens tentaient d’échapper à sa vue. « Quand Benjamin m’a vu, il est devenu blanc et tout à coup des cris ont commencé à se faire entendre et des gens sont sortis par les fenêtres en raison de ma présence. Benjamin avait plusieurs verres à la main et j’ai vu comment Denilson, qui plus tard n’a cessé de trembler, a essayé de sauter par une fenêtre, avec plusieurs joueurs cachés derrière les rideaux », a admis le président.

La séquence que Lopera a trouvée en entrant était plusieurs filles dansant en sous-vêtements, des canapés brûlés par des mégots de cigarettes et de l’alcool partout. « Là nous étions dans la gloire et soudain je vois Benjamin monter des escaliers avec un visage perplexe disant qui avait invité Lopera« , a déclaré Joaquín Sánchez, qui à l’époque était une recrue en première division.

Le capitaine s’est souvenu d’une conversation avec Denilson, qui était sur le point de sauter par la fenêtre pour éviter d’être attrapé. « Qu’il ne va pas me payer, qu’il ne va pas me payer », a déclaré le Brésilien, tandis que Joaquín tentait de lui enlever l’idée de sauter dans le vide. « Il y a deux mètres, tu vas te suicider. Laisse-le te voir et te dire ce qu’il veut », a rétorqué Joaquín, qui a finalement réussi à le convaincre.

Lopera a attrapé tout son personnel, Mais il a décidé de ne retirer personne de l’équipe ni de riposter. Enfin, le Betis a réussi à se qualifier pour la Coupe UEFA la saison suivante après avoir terminé sixième du championnat. « Mec si l’enfant est là. Très bientôt, tu commences », a déclaré le président bétique à Joaquín. « C’est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie. Heureusement, cela nous a tous attrapés », a conclu le joueur.