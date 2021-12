Deux démocrates qui ont soutenu la «réforme de la police» au cours de la dernière année et demie ont été détournés de leur voiture – l’un à Philadelphie et l’autre dans la région de Chicago.

Depuis le courrier quotidien :

La députée démocrate du Congrès Mary Gay Scanlon, 62 ans, a été volée sous la menace d’une arme à feu dans le parc FDR de Philadelphie mercredi après-midi, 16 heures après que la sénatrice de l’État de l’Illinois, Kimberly Lightford, 53 ans, et son mari, Eric McKennie, aient également été détournés de voiture mardi soir dans une banlieue à 20 minutes en dehors de Chicago. [….] Les deux femmes ont soutenu les politiques de réforme de la police l’année dernière à la suite du mouvement Black Lives Matter, toutes deux coparrainant un projet de loi dans leurs bureaux respectifs pour permettre à des spécialistes de la santé mentale d’être envoyés en tant que premiers intervenants au lieu de policiers. Lightford, la présidente du Black Caucus de l’Illinois, avait également déjà soutenu la réduction des budgets de la police dans l’État, Chicago proposant de réduire de 59 millions de dollars le budget de son service de police tandis que les crimes violents montent en flèche dans la ville des vents.

Heureusement, personne n’a été blessé dans les incidents. La situation a nécessité que les policiers qui interviennent lors des événements – et non des « spécialistes de la santé mentale » – s’occupent des voleurs de voitures.

Scanlon a déclaré que deux hommes noirs avaient pris ses clés, son Acura MDX, son sac à main, son portefeuille et son téléphone. Mais la police a retrouvé la voiture plus tard et a arrêté les cinq personnes qui s’y trouvaient.

Le maire démocrate de Philadelphie, Jim Kenney, a déclaré que ses pensées étaient avec Scanlon.

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans notre ville et, malheureusement, cela n’a pas toujours été le cas cette année. Il est décourageant et exaspérant que des criminels se sentent enhardis à commettre un crime aussi imprudent au milieu de la journée dans ce qui devrait être un lieu de paix, l’un des parcs de notre ville.

Mais les criminels ont été enhardis par les actions des démocrates. Il y a eu une augmentation de la criminalité dans de nombreuses villes démocrates à travers le pays depuis le début du mouvement pour « financer la police » – et depuis que les budgets de la police ont commencé à être réduits. En plus de cela, il y a eu l’incapacité de demander des comptes aux criminels en réduisant les poursuites et la réforme des cautions, une autre initiative de la gauche.

Les démocrates n’ont pas semblé se soucier des effets négatifs de leurs politiques à cet égard.

Kenney a éliminé 14 millions de dollars du budget de la police de Philadelphie et a réduit une augmentation de 19 millions de dollars, en plus de la décision du conseil municipal de réduire de 33 millions de dollars pour l’exercice 2021. Le procureur du district radical de Philadelphie, Larry Krasner, a nié l’existence d’un « crise d’anarchie ». Pourtant, dans sa ville, les meurtres sont les plus élevés depuis 2007, avec 521 meurtres jusqu’à présent pour l’année, une augmentation de 13% par rapport à l’année précédente. Les détournements de voitures ont augmenté de 80 pour cent et les vols ont bondi de 27 pour cent.

La réponse de Krasner à tout ça ? Réduire considérablement les poursuites. Et vous vous demandez pourquoi ils se sentent maintenant si enhardis à s’approcher d’une députée en plein jour et à la voler en voiture ? À Chicago, où ils ont décidé de réduire des millions de dollars le budget de la police, avec le soutien de Lightfort, le taux de meurtres à Chicago est à son plus haut niveau en 25 ans, avec 767 homicides jusqu’à présent cette année et une augmentation de 32% des détournements de voiture.

Les démocrates ont entravé la capacité de la police à réagir au crime et, malheureusement, tout le monde en subit maintenant les conséquences, y compris les démocrates, même les démocrates qui ont encouragé la réduction du budget de la police.