Deux dépliants nommés pour le voyage spatial Blue Origin; aucun mot sur Shatner

Le premier équipage spatial suborbital de Blue Origin fait une séance de photos devant le propulseur de fusée New Shepard qui les a soulevés vers le ciel en juillet. (Photo . / Alan Boyle)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos indique que deux entrepreneurs technologiques à succès feront partie de la programmation de son prochain voyage suborbital le 12 octobre – mais pour l’instant, il garde le silence sur les informations selon lesquelles le capitaine de Star Trek, William Shatner, volera également.

Les deux premières personnes sur le manifeste de vol sont le co-fondateur de Planet Labs Chris Boshuizen et Glen de Vries, le co-fondateur de Medidata Solutions. De Vries est désormais vice-président des sciences de la vie et de la santé de Dassault Systèmes, qui a acquis Medidata, la plateforme de recherche clinique la plus utilisée au monde, en 2019.

Blue Origin a déclaré qu’ils seraient rejoints par deux autres dépliants dont les noms seront annoncés “dans les prochains jours”.

La société n’a pas révélé combien les clients paieraient pour leurs voyages – et n’a pas abordé le rapport de la semaine dernière du média de célébrités TMZ selon lequel les dépliants incluraient Shatner, qui jouait le capitaine James T. Kirk dans l’original. Série “Star Trek” et dans une série de films qui ont suivi.

Le lancement suborbital du mois prochain depuis le port spatial de Blue Origin dans l’ouest du Texas ferait suite au premier vol spatial en équipage de la société en juillet. Les coureurs de ce vol comprenaient Bezos lui-même, ainsi que son frère, Mark; le pionnier de l’aviation Wally Funk, qui à l’âge de 82 ans est devenu la personne la plus âgée au monde à aller dans l’espace ; et l’étudiant néerlandais Oliver Daemen, qui est devenu le plus jeune astronaute du monde à 18 ans.

Si Shatner vole le mois prochain à l’âge de 90 ans, il établira un nouveau record en tant que personne la plus âgée à avoir volé dans l’espace.

Le prochain vol suivrait la même trajectoire que les 17 lancements précédents de Blue Origin (qui incluent les vols sans équipage). Le vaisseau spatial New Shepard décollerait pour envoyer ses aviateurs au-delà de la barre des 100 kilomètres (62 miles), leur donnant quelques minutes d’apesanteur et une vue de la Terre incurvée sous le ciel noir de l’espace. La capsule de l’équipage équipée d’un parachute redescendrait ensuite vers le désert du Texas occidental tandis que le propulseur effectuerait un atterrissage autonome sur une piste d’atterrissage.

L’ensemble du trajet prendrait environ 10 minutes. C’est beaucoup plus court que le voyage orbital de trois jours que l’équipage de quatre personnes de la mission Inspiration4 a effectué ce mois-ci dans une capsule SpaceX Dragon.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, Boshuizen et de Vries ont déclaré qu’ils étaient ravis de faire un voyage spatial suborbital.

“C’est l’accomplissement de mon plus grand rêve d’enfant”, a déclaré Boshuizen. « Plus important encore, je vois ce vol comme une opportunité d’inspirer les étudiants à poursuivre une carrière dans les STEM et de catalyser la prochaine génération d’explorateurs de l’espace. Après tout, notre avenir de la vie dans l’espace est entre leurs mains très compétentes. »

Boshuizen a cofondé Planet en 2010 et a occupé le poste de directeur de la technologie pendant cinq ans. La société exploite désormais trois constellations comprenant plus de 150 satellites d’observation de la Terre en orbite terrestre basse. Il a également été architecte de mission spatiale au Ames Research Center de la NASA, où il a co-inventé le NASA Phonesat, et a joué des rôles de premier plan à la Singularity University et au Space Generation Advisory Council.

Dans une interview avec The Age, Boshuizen a mis en avant le fait qu’il est né en Australie et n’a jamais pris la nationalité américaine. « J’ai été têtu à ce sujet », a-t-il déclaré. « Je suis toujours avec un visa de travail ici aux États-Unis après 14 ans. » D’autres natifs australiens sont devenus citoyens américains et astronautes de la NASA, mais Boshuizen a déclaré à The Age qu’il serait “le premier Aussie Aussie à monter”.

Blue Origin dit que Chris Boshuizen (à gauche) et Glen de Vries (à droite) feront partie des astronautes effectuant un voyage suborbital en octobre. (Photo d’origine bleue)

En plus de ses rôles de co-fondateur de Medidata et de cadre de Dassault, de Vries est administrateur de l’Université Carnegie Mellon, auteur d’un livre sur la médecine de précision intitulé “The Patient Equation” et pilote privé évalué aux instruments.

« J’ai passé toute ma carrière à travailler pour prolonger la vie des gens. Cependant, avec des matériaux et une énergie limités sur Terre, étendre notre portée dans l’espace peut aider l’humanité à continuer de prospérer. De plus, les astronautes peuvent ressentir “l’effet d’ensemble”, acquérant une nouvelle perspective sur la fragilité et la valeur de notre planète, de ces ressources et de notre civilisation », a déclaré de Vries.

“Jouer un rôle dans l’avancement de l’industrie spatiale et, un jour, mettre ces ressources et cette compréhension à la disposition de tous, est une opportunité incroyable”, a-t-il déclaré.

L’annonce d’aujourd’hui est le dernier signe que Blue Origin accélère son opération de voyage spatial suborbital. Juste après la mission marquante de juillet, Bezos a annoncé que la société basée dans le Kent, dans l’État de Washington, avait accumulé près de 100 millions de dollars de ventes privées pour de futurs vols. qu’il y a deux décennies.

Dans un e-mail, la porte-parole de Blue Origin, Sara Blask, a déclaré à . que Boshuizen et de Vries avaient tous deux participé à une vente aux enchères organisée pour l’un des sièges du vol de juillet. Le gagnant de cette enchère a offert 28 millions de dollars, mais a décidé de laisser passer le premier vol. Cela a ouvert un siège à Daemen, qui est le fils du PDG d’une société d’investissement néerlandaise et a également fait une offre.

Le meilleur enchérisseur n’a pas été identifié, mais Blask a déclaré que Blue Origin “annoncera bientôt les détails du gagnant de l’enchère”.

Comme le vol de juillet, la mission du mois prochain sera diffusée en direct sur le site Web de Blue Origin, avec un décollage provisoirement prévu à 8h30 CT (6h30 PT) le 12 octobre. Et suite au précédent, Blue Origin en emportera des milliers de cartes postales dans la capsule d’équipage pour le programme STEM « Postcards to Space » proposé par le Club for the Future, l’organisation éducative à but non lucratif de l’entreprise.