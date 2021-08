Deux des filles de Dog the Bounty Hunter disent qu’elles n’ont pas été invitées à son mariage

in

Chien le chasseur de primesest sur le point de se remarier la semaine prochaine, mais quand il le fera, 2 de ses filles ne seront pas assises à ses côtés … car elles ne sont pas sur la liste des invités.

Cécile et Bonnie Chapman dites à TMZ … que leur père n’a invité aucun d’eux à sa cérémonie de mariage du 2 septembre – où il sera attelé à Francie Frane – et ils prétendent ne pas savoir exactement pourquoi il les snobe.

TMZ.com

Les deux femmes disent qu’elles n’ont aucune mauvaise volonté envers Francie et qu’elles vont parfaitement bien avec leur père se remarier … alors ils pensent que cela pourrait être un problème personnel avec Dog.

Cecily – qui est en fait la belle-fille de Dog – pense qu’elle et Bonnie peuvent lui rappeler un peu trop leur mère, Beth … La défunte épouse de Dog, qui décédé en 2019 du cancer de la gorge.

Cecily dit qu’elle et sa sœur ressemblent certainement à Beth et que leurs vies sont similaires à la sienne … et elle pense que cela fait tellement peur à leur père que cela peut être la raison de l’absence d’invitation.

Ce qui est intéressant c’est Garry, comme Bonnie, est l’enfant biologique de Beth et Dog… mais il A AVOIR reçu une invitation au mariage. Les filles pensent que c’est parce qu’il ne ressemble pas à Beth, et Dog a de toute façon tendance à favoriser ses fils.

Cecily ajoute qu’elle a contacté son père pour ne pas avoir été invitée par SMS, mais n’a jamais obtenu de réponse. Bonnie ne l’a pas confronté, mais indique clairement qu’elle pense qu’elle devrait être au mariage … et Beth l’aurait voulu de cette façon aussi.

Dog et Francie disent à TMZ… “Nous aimons beaucoup Cecily et Bonnie, comme toute notre famille. Nous prions pour leur santé et leur bonheur chaque jour. Au-delà de cette déclaration, nous souhaitons garder tous les problèmes familiaux privés.”